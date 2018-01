Ilustrační FOTO - pixabay

Změny v oddlužování znovu ve hře

Do legislativního procesu vláda vrátila insolvenční zákon, který má zmírnit podmínky oddlužení.

Návrh ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nestihl prosadit v době mandátu předchozí sněmovny. Nyní je může začít projednávat dolní komora v novém složení. Návrh ministr předkládá ve stejném znění jako v minulém volebním období.

Novela má zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Do procesu oddlužení by podle ní mohli vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Předloha by odstranila nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit během pěti let aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič návrh podporuje. V ČR je podle něj mnoho lidí, kteří se dostali do dluhové pasti, a přitom chtějí svůj problém poctivě řešit. Dosavadní právní úprava jim to znemožňovala, v podstatě vyšachovávala dlužníky s nízkými příjmy a zvýhodňovala ty s vysokými. »Novela může i méně majetným lidem pomoci vrátit se do normálního života a zabránit, aby padli do soukolí lichvy. Ve sněmovně návrh s velkou pravděpodobností podpoříme, pokusíme se však do něj zabudovat určité pojistky. Nesmíme dovolit, aby se oddlužení stalo předmětem spekulací a podvodů. Aby si z něj někdo udělal byznys,« řekl Grospič.

Podle nových pravidel postačí, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluhů postižitelný majetek a dále bude po dobu sedmi let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil. Novela také umožňuje rychlejší oddlužení těm dlužníkům, kteří během tří let splatí alespoň 50 procent pohledávek svých nezajištěných věřitelů.

Někteří pravicoví poslanci tento záměr v minulosti kritizovali jako »socialistický experiment«. Oddlužovací novelu opakovaně zkritizovala i Česká asociace věřitelů, podle které není vhodným řešením nadměrné zadluženosti některých lidí. Naopak za krok správným směrem novelu označil insolvenční správce Oldřich Řeháček z kanceláře Administrace insolvencí City Tower. »Ve své praxi se osobně setkávám s lidmi, kteří mají zájem o návrat do normálního života a rádi by za tímto účelem spláceli maximum ze svých dluhů. Bohužel dnes tuto možnost nemají,« uvedl.

Vláda vrátila do hry i další Pelikánovy návrhy, které v minulém volebním období sněmovna již nestihla projednat, a to novelu zákona o soudních znalcích a tlumočnících. Pro nové soudní znalce zavádí zákon vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky.

(ste)