Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda schválila demisi

Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) schválila svou demisi poté, co v úterý nezískala důvěru sněmovny. Mandát bude vykonávat do jmenování nového kabinetu. Prezident Miloš Zeman chce demisi přijmout do konce pracovního týdne.

Podrobnosti nyní Hrad podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka domlouvá. Babiš novinářům řekl, že prezidenta požádal o termín, kdy mu demisi oficiálně předá. Sejít se s ním chce osobně.

Podle ministra vicepremiéra Richarda Brabce vláda neprobírala, jak bude vládnout v demisi. Návrhy zákonů podle něj bude dál posouvat do legislativního procesu. Ministryně obrany Karla Šlechtová uvedla, že nechce v době, kdy kabinet bude v demisi, podepisovat velké zakázky. »Budeme jednat klasicky. Budou tam věci, které ministři navrhnou. Země by neměla být bez vlády ani minutu,« uvedl Brabec s tím, že osobně chce jako ministr životního prostředí předkládat i materiály dlouhodobějšího významu.

Očekává se, že prezident Babiše pověří skládáním nového kabinetu. Zeman avizoval, že Babiše tentokrát premiérem jmenuje, až získá podporu většiny sněmovny, a že dá vyjednávacím stranám více času na domluvu.

ČSSD až po sjezdu

Jednání o nové vládě začala už schůzkou ANO s ČSSD. Podle Sociálních demokratů ale rozhodne strana o zapojení se do vládní koalice, případně podpoře druhé menšinové vlády s ANO až po mimořádném sjezdu strany, který se koná v polovině února. »Pokud by ČSSD dostala nabídku na podporu menšinové vlády nebo vstup do koalice, o finálním znění té koaliční nebo jiné smlouvy musí rozhodovat sjezd,« uvedl úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Není podle něj možné, aby rozhodoval jiný orgán. Nový lídr podle něj bude muset s určitým názorem i na postoj k vládě přijít a získat pro něj většinovou podporu.

Chovanec dále připomněl, že Babiš po neúspěchu svého prvního kabinetu při hlasování sněmovny o důvěře zatím nebyl pověřen novým jednáním o vládě. ČSSD pak podle něj trvá na tom, aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba a ANO se s ohledem na kauzu Čapí hnízdo vzdalo ministerstev spravedlnosti, financí a vnitra, než bude případ dořešen.

(ste, cik)