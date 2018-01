Rozhovor Haló novin s básníkem a publicistou Markem Řezankou

Společnost rozdělují ti, co aplikují dvojí metr

V Literárních novinách jste již 22. listopadu uveřejnil svůj rozbor nazvaný Jeden Antizeman v osmi podobách. Jak jste to myslel? Opravdu mezi osmi vyzyvateli Miloše Zemana nebyly rozdíly? Nebyl jiný aspoň Petr Hannig?

Pan Hannig Miloše Zemana sice na oko podpořil, ale dodal, že svým voličům ponechává »volnou cestu«. Jinými slovy – ať klidně M. Zemana nevolí. Co bije do očí, je, že Mirek Topolánek, který měl být podle svých slov alternativou k Zemanovi a který se s Jiřím Drahošem střetl především v otázce migrace, kde mu na billboardech viselo, že není »Vítač«, podpořil Drahoše, tedy onoho »Vítače«.

Jak je možné, že najednou pro Drahoše horuje i sympatizant strany Svoboda a přímá demokracie Aleš Brichta? Ten pro Parlamentní listy doslova uvedl: »Myslel jsem si, že jeho (Drahošovy) názory striktně půjdou proti mým, ale na řadě věcí se shodneme.« Není to dostatečně okaté?

Výmluvný je též rozpor mezi slovy podpory některých kandidátů a jejich zjevným pohrdáním tím, koho podporují. Michal Horáček o Drahošovi pronesl: »Je jako projekční plátno, na které si lidé mohou promítnout, co chtějí.« Topolánek zase pro změnu dodal: »Chvilku mě ještě urážejte a já z Jiřího Drahoše udělám trhací kalendář.«

Zaznamenala jsem, že ukončujete svou publikační činnost, přitom jste často psal své aktuální glosy. Proč ten krok?

Ano, publikační činnost jsem ukončil, protože, jak jsem v posledním článku na svém blogu v Literárních novinách uvedl, »když sám nespatřuji světlo na konci pomyslného tunelu, nemohu ho ani ukazovat jiným.« Tento rozhovor je výjimkou, protože došlo na druhé kolo prezidentských voleb – a v něm chci jednoznačně podpořit Miloše Zemana.

Přesto - neházejte flintu do žita, je mnoho občanů České republiky, kteří jsou vnímaví k vaší tvorbě…

Toho si velmi vážím a děkuji jim. Ale jak píši, cítím vůči nim i velkou zodpovědnost. Dokud jsem vnímal, že mám co říci a má to smysl, publikoval jsem.

Jak hodnotíte postoj prezidenta Miloše Zemana, sdělený již vloni, nechodit do »hromadných« diskusí?

Jako naprosto správný. Jednotliví kandidáti totiž dokázali, že konfrontačními debatami pouze marnili čas diváků. Nemůžete proti sobě vystupovat v zásadních tématech – a potom si padnout do náručí. To je jak motto z Limonádového Joea: »Padouch, nebo hrdina – my jsme jedna rodina.«

Teď je situace jiná. Máme tady pana Drahoše a pana Zemana. Bude zajímavé sledovat, jak se jejich vize liší, a uvidíme, kdo občany osloví.

Z výzkumu, jehož smysl považuji za pochybný, vyplývá, že mezi voliči Miloše Zemana byli i nezaměstnaní a z hlediska vzdělání jej volilo 54 % lidí bez maturity, 31 % se středoškolským a 19 % s vysokoškolským vzděláním. Naopak mezi Drahošovými voliči bylo méně těch bez maturity a více vysokoškoláků. Rozumíte takovému třídění?

Pokud nemáte údaje za celou populaci voličů a voliček – a takové údaje jednoduše neexistují – je to jen jakýsi odhad. Odhad, který vůbec nemusí s realitou korespondovat. Co vnímám, je manipulace lidmi, aby se jim pod kůži dostalo, že Zemana prostě volí ti »staří a blbí« – a Drahoše holt ti »mladí a vzdělaní«. »Nezodpovědní« proti »zodpovědným«, »hulváti« proti »slušným« Takováto schémata a nálepky rozdělují naši společnost.

A to nechávám stranou, že bychom mohli rozebírat úroveň vysokoškolského vzdělání mnoha mladých lidí. Třeba tím, že bychom jim položili několik základních historických dat (28. říjen 1918, 17. až 25. únor 1948 či 21. srpen 1968) – a ptali se jich, jaké události u nás s těmito daty souvisejí.

Odbory se před prvním kolem prezidentské volby vyjádřily šalamounsky. Proč?

Odbory tvrdí, že nepodporou ani jednoho z kandidátů dávají prostor všem. Nemyslím si to. Miloš Zeman růst minimální mzdy opakovaně podpořil. Pro Miroslava Kalouska či Petra Fialu je tento růst »dílem ďáblovým«. Byl to pan Kalousek, kdo odbory opakovaně dehonestoval, a pan Lukáš Kovanda, ekonom v týmu J. Drahoše, tuto optiku plně sdílí. V situaci, kdy sociální demokracie zažívá kóma a kdy v parlamentu není levicová síla, o níž by se odbory mohly opřít, považuji nepodporu Miloše Zemana ze strany odborů za podřezávání vlastní větve. Pevně věřím, že zaměstnanci si fakta zjistí a pana Kovandu ani pana Kalouska podporovat svou volbou nebudou.

Má se volič orientovat i podle toho, kdo lobbuje za pana Drahoše?

Voliči, kteří jsou proti TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ODS (minimálně proti křídlu předsedy Petra Fialy), si musí uvědomit, že volbou Jiřího Drahoše či neúčastí ve volbách budou hlasovat proti svým zájmům. A pokud ano, není jim pomoci, nám všem.

Podívejte, kdo nyní tlačí na Hrad J. Drahoše: M. Topolánek, M. Kalousek, P. Fiala, podnikatelé V. Bobela a L. Sekyra, internetové noviny Blisty, Piráti atd. Je to různorodá směs. Podívejme se na ty rozpory. Pan Drahoš se prezentuje jako vítač, ale podporuje ho pan Topolánek, který se stylizoval do role antivítače. Pan Drahoš má ve svém týmu asociálního pana Kovandu, který je, jak už jsem uvedl, proti zvyšování minimální mzdy a který rozhodně nestojí na straně odborů. Dále pan Drahoš slovně vystupuje proti migračním kvótám, ovšem jak by činy sladil se svými slovy, je věc druhá. Toto obojí by mělo vadit Britským listům – ale zjevně nevadí, a ony podporují pana Drahoše – a podpořily by i pana Topolánka.

Co kardinál Duka, který je, pokud vím, v nekonfliktním vztahu se svým sousedem na pražských Hradčanech?

Pana Duku nyní příliš slyšet není. Zato je až příliš slyšet pana Halíka. Ten L. Sekyru (mj. sponzora J. Drahoše) nazval »polepšeným hříšníkem«. Prý se s ním dal do řeči a zjistil, že tento developer spojovaný s F. Mrázkem je též velmi filozoficky zaměřený člověk, který mimo jiné píše knihu o politické etice. »Napravující se hříšníci jsou potěchou kněžského srdce,« vzkázal nám pan Halík. Zato volba Zemana je podle Halíka »těžkým morálním proviněním«. Takto nějak si představuji kázání kněží v první polovině patnáctého století, tedy v době, kdy církev kritizoval mistr Jan Hus.

Na sociálních sítích vypukla regulérní válka mezi příznivci obou kandidátů, je tam velmi dusno. A pak prý Miloš Zeman rozděluje společnost. Nerozdělují ji spíše ti, kteří lidi s jinými názory okamžitě nálepkují a často jim i hrubě nadávají?

Společnost podle mě rozdělují především ti, kteří z pozice své moci aplikují dvojí metry, a to na cokoli – a jejich pokrytectví doslova »mlátí dveřmi«. Podívejte se na různá média, která ženou Drahoše do cílové rovinky, jako by to byl kůň, na kterého si na dostizích vsadila.

Nyní se z médií bude ozývat předčasně vítězný ryk, že to má pan Drahoš v kapse. Zemanovi voliči budou zostuzováni, dehonestováni, budou se z nich dělat hlupáci, nevzdělanci, primitivové.

Pan Drahoš má oproti tomu reprezentovat ty »slušné«, ty »vzdělané a rozumné«, ty »zodpovědné«.

Že se jedná o naprosté simulakrum (vyprázdněný obsah, pouhá forma bez obsahu – pozn. aut.), snad není nutné dodávat.

Když zaútočila na prezidenta Zemana ona polonahá ženština ze skupiny Femen, zajímavá byla reakce Zemanových odpůrců – mnozí totiž vyjadřovali obavy o její život, nikoli o zdraví člověka, kterého napadla. Co tomu říkáte?

Ano, dokonce pan Drahoš řekl: »Byla to velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život.« Pokládám to za bagatelizaci celé události a vidím zde rozpor mezi mediální prezentací pana Drahoše jako »pana slušného« a realitou.

Víte, sledoval jsem na videích osobu, která se vrhá na člověka s problémy s dolními končetinami. Dochází panu Drahošovi a jemu podobným, jak málo chybělo, aby hlava státu utrpěla nějaké možná i závažné poranění? Já bych na místě pana Drahoše vyjádřil pobouření nad takovým činem a odsoudil ho. Ale zřejmě je to podobná »legrace« jako například zcizení a rozstříhání prezidentské standarty…

Jedním z témat druhého kola se již staly názory Miloše Zemana na Ukrajinu a Krym, který je dle něho již ruský a je to »hotová věc«. Jak vy hodnotíte tuto záležitost?

Jak jinak můžeme zhodnotit dění na současné Ukrajině než jako reminiscenci dění v Itálii ve dvacátých a ve Španělsku ve třicátých letech dvacátého století? U vlády jsou mimořádně zkorumpovaní politici, v zemi stále probíhá občanská válka, sociální situace mnoha lidí je úděsná, režim je autoritativní a politických vražd stále přibývá. Zmíním například vraždy Oleha Buziny či Valentyny Semeňuk-Samsonenko. Dodnes nebyla vyjevena vůle prošetřit masakr v Oděse. Nic z tohoto pan Drahoš – na rozdíl od pana Zemana – nereflektuje. Přitom řinčení zbraní NATO u ruských hranic sílí. Pokud si vzpomeneme, byl to pan Kalousek, s nímž si pan Drahoš skvěle rozumí, kdo chtěl dodávat ukrajinskému režimu zbraně. To opravdu chceme celosvětový konflikt za každou cenu rozdmýchat?

Krym byl jednoduše v ohrožení – a za to, že tam neumírali lidé jako na východě Ukrajiny, vděčíme pouze referendu a připojení tohoto území k Rusku.

Co dnes Evropská unie pro hladovějící na Ukrajině dělá? To je příklad klasického pokrytectví, které řadě našich spoluobčanů už leze krkem.

Ředitel Knihovny V. Havla Michael Žantovský uvádí jako nedostatek prezidenta Zemana, že je pro politiku »všech azimutů«. A toto je vada? Já myslím, že je správné spolupracovat se všemi zeměmi…

Podle pana Žantovského se tedy máme ekonomicky orientovat pouze na USA a EU, které procházejí výraznou ekonomickou krizí? To pokládám za krajně nezodpovědné a krátkozraké. Hlava státu by měla myslet dopředu a hájit především zájmy svých občanů.

Monika HOŘENÍ