FOTO - Haló noviny

O vydání Babiše a Faltýnka se rozhodne v pátek

O vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo bude sněmovna jednat v pátek. Rozhodli o tom poslanci.

O tom, na který den by sněmovna měla tento bod zařadit, se v dolní komoře rozproudila diskuse. Piráti chtěli, aby se sněmovna zabývala vydáním obou poslanců neprodleně. Jejich návrh však podpořilo pouze 79 poslanců, 83 jich bylo proti. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podotkl, že vzhledem k dnešnímu jednání zástupců ANO a SPD o vládě by mohli představitelé Okamurova hnutí čelit podezření, že budou celý den licitovat o tom, aby sněmovna Babiše a Faltýnka nevydala. Faltýnek označil takové domněnky za bláboly a nesmysly. »Nerozumím moc této hysterii kolegy Kalouska, když my dva s panem Babišem jsme jasně řekli, že chceme být vydáni, že budeme sami aktivně pro vydání hlasovat. A mimo hnutí ANO neznám subjekt ve sněmovně, který by byl pro nevydání,« uvedl. Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy vnesl Kalousek do příběhu jen detektivní zápletku.

Většina poslanců poté podpořila Faltýnkův návrh, aby se o vydání jednalo v pátek. Hlasovalo pro něj 182 poslanců ze všech klubů, šest se zdrželo hlasování.

Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškození finančních zájmů EU. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili, a říkají, že jde o politickou kauzu. Uvedli ale, že dolní komoru požádají, aby je ke stíhání vydala. Vydání obou poslanců ke stíhání avizovaly podpořit všechny sněmovní kluby, vyjma klubu hnutí ANO. Jeho členové deklarovali, že budou hlasovat proti.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí.

(jad, ku)