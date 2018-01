Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel. FOTO - Wikimedia commons

Diskuse o reparacích?

O otázce válečných reparací by mohli diskutovat odborníci z Německa i Polska, připustil německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel po setkání se svým polským protějškem Jacekem Czaputowiczem v Berlíně.

Polský požadavek na reparace jako takový ale znovu důrazně odmítl.

»Je jasná právní a mezinárodněprávní pozice spolkové vlády, že není žádný důvod mluvit o placení reparací,« nechal se Gabriel slyšet na společné tiskové konferenci. Různé polské vlády se podle něj nároku na reparace vzdaly.

Zároveň ale Gabriel podotkl, že nemůže ignorovat debatu, která se v Polsku k tématu rozvinula. I kdyby opakovaně vysvětloval právní rovinu, debatu v Polsku to podle něj stejně nezastaví. »Pokud chceme zkusit se vzájemně neignorovat, ale brát se vážně, bylo by jednou z možností, aby se otázkou zabývali vědci,« míní šéf německé diplomacie. »O tom by se pak muselo mluvit, kdo by to měl být,« poznamenal s tím, že takové úvahy jsou pouze na začátku.

Stejně jako Czaputowicz zdůraznil, že by veřejná debata v Polsku neměla zatěžovat vztahy obou vlád. »Chceme, aby tato debata byla v Polsku vedena. Máme na to právo,« vyjádřil své přesvědčení zase nový polský ministr zahraničí, který by jednání expertů obou zemí o problematice uvítal. Téma reparací oživil loni v létě předseda Práva a spravedlnosti (PiS) Jaroslaw Kaczyňski, podle kterého se obrovské válečné ztráty a škody napáchané nacisty nepodařilo napravit. V průzkumu veřejného mínění z ledna vyjádřila více než polovina Poláků přesvědčení, že se Polsko má reparací domáhat.

(čtk)