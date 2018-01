Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda zákon o referendu nezavrhla

Vláda Andreje Babiše (ANO) navzdory doporučení svých legislativců neodmítla návrh ústavního zákona poslanců SPD, který má zavést obecné referendum. Ministři zaujali k návrhu neutrální postoj.

Legislativci v doporučení psali, že referendum v podobě navrhované SPD je v rozporu s principy zastupitelské demokracie. Upozorňovali, že pokud by bylo všelidové hlasování navrhované hnutím Tomia Okamury zavedeno, o zásadních záležitostech by navíc mohla rozhodovat výrazná menšina voličů.

Obyvatelé by mohli podle návrhu SPD rozhodovat ve všelidovém hlasování téměř o čemkoli, třeba i o vystoupení ČR z Evropské unie. Referendum by se nesmělo týkat jen otázek směřujících ke změně podstatných náležitostí demokratického řádu a ke zrušení nebo omezení základních práv a svobod. Vyloučeny by byly také otázky, které by nebyly v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva, a k zásahům do soudní moci.

Obecné referendum by mohli vyvolat podle předlohy SPD obyvatelé peticí s nejméně 100 000 podpisy nebo vláda. Samotné hlasování by vyhlašoval prezident potom, co by Ústavní soud shledal, že je přípustné. Hlasování by se muselo konat do roka, nejdříve ale za půl roku, aby byl podle zdůvodnění čas na veřejnou diskusi. Navrhovatelé a oponenti by dostali pro prezentaci stanovisek nejméně pětihodinový bezplatný prostor v Českém rozhlasu a České televizi.

Výsledek referenda by byl podle předlohy platný bez ohledu na účast při hlasování. Byl by závazný.

O předloze SPD nyní rozhodnou zákonodárci. Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič je rád, že se poslanci normou budou moci zabývat. »Pro nás je zákon o obecném referendu dlouhodobá programová priorita. Návrh SPD tudíž vítáme, byť se domnívám, že bude vyžadovat určité úpravy, aby zapadl do českého právního řádu. Je to takový základní nosič, nad nímž by se mohla rozvinout ve sněmovně diskuse. Pokud by nebyla úspěšná a zákon by propadl, jsme jako KSČM samozřejmě připraveni znovu předložit návrh náš,« řekl Haló novinám Grospič.

Protože se jedná o ústavní zákon, v obou parlamentních komorách by musel získat nejméně třípětinovou podporu.

Ústava obecné referendum předpokládá, příslušný návrh zákona ale zákonodárci nikdy neschválili. Lidové hlasování se může konat jen na obecní a krajské úrovni, pro jeho platnost zákon stanoví několik podmínek.

(ste)