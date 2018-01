Ilustrační FOTO - Haló noviny

ČR bude proti povinnému přerozdělování azylantů

Sněmovna důrazně odmítla návrh Evropské komise na zavedení tzv. korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce. Vyzvala vládu ČR, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění tohoto mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí.

Proti usnesení se nezvedla žádná ruka. Sněmovna v něm také zdůraznila, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy EU, které samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území. Vláda má při vyjednávání v orgánech unie politicky prosazovat aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhů zásadních změn v oblasti azylové politiky. Poslanci podpořili navrhované pozitivní změny, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských státu EU. Téma Dublin IV na program sněmovní schůze iniciovaly SPD a KSČM.

Vláda udělá vše proti povinným kvótám na uprchlíky nebo proti přerozdělování žadatelů o azyl, které plánuje EU. Poslancům to řekl předseda vlády Andrej Babiš v úvodu debaty o návrhu unijní reformy azylové politiky, známé také pod názvem Dublin IV. »Kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu,« uvedl Babiš. Návrh na povinné přerozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy EU označil jako cestu dalšího rozdělování Evropy a cestu do pekel. Vláda proto udělá vše pro to, aby ČR se svým odmítavým postojem nebyla v této věci v radě ministrů EU přehlasována jako v případě kvót. »Máme na to plán,« uvedl Babiš. Odmítnout celou reformu azylové politiky EU, což požaduje SPD kvůli narušení suverenity ČR, by podle premiéra nebylo dobré, protože novelizace má za cíl také zjednodušit azylové postupy a zabránit zneužívání azylového řízení.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip uvedl, že v roce 2015 požádalo podle Mezinárodní organizace pro uprchlíky 1,3 mil. lidí o mezinárodní ochranu v EU, v roce 2016 to bylo 1,2 mil. lidí. »Evropa chrání 17 % globálních uprchlíků a v roce 2016 se konflikt v Sýrii stal největším světovým producentem uprchlíků s částkou 5,5 mil. lidí. Následuje Afghánistán - 2,5 mil., Jižní Súdán - 1,4 mil. občanů,« dodal. Prvním předpokladem toho, aby lidé neumírali válečnými útrapami, podle Filipa je, že skončí konflikty, které produkují migrační krizi. »Bez odstranění příčin nejsme schopni každoročně řešit tento problém, který se generuje v částech světa, kde jsou válečné konflikty. Co to znamená? Je primární solidarita v tom, že někoho přijmeme, anebo je primární solidarita v tom, že pomůžeme řešit konflikt v místě jeho vzniku?« položil otázku. Zdůraznil, že ČR nemůže platit za rozhodnutí jiných s odůvodněním, že to je naše solidární povinnost.

Jsou-li pravidla špatná, je třeba je změnit

»K jakémukoli občanství i k občanství EU patří aktivní postoj. A nejde jen o to respektovat pravidla, ale také ta pravidla aktivně tvořit. A jsou-li ta pravidla špatná, tak je také měnit,« reagoval místopředseda regionálního výboru Jiří Dolejš (KSČM) na slova Karla Schwarzenberga (TOP 09), který řekl, že se nemůžeme na pravidla spolku, do kterého vstoupíme, vykašlat. Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) se mj. zeptal: »Jsou nyní naše národní principy skutečně v souladu s opatřeními Evropské komise a jí připravovaných migračních zásad Dublin IV? Nejsou, alespoň podle projevů občanské nespokojenosti u nás, které každý z nás je schopen vnímat, ale ani podle vyjadřování většiny z vás nebo většiny klíčových politiků v ČR.« Za důležité považuje vyvinout silný tlak, aby se v rámci příslušných orgánů hlasovalo o nařízení Dublin IV konsenzuálně, tedy jednotně.

Leo Luzar (KSČM) mj. poukázal na to, že čeští občané nemají obavy z migrace z Ukrajiny, ze zemí bývalé Jugoslávie, ale obávají se migrace, která k nám přichází od kulturně a nábožensky odlišného regionu, než je Evropa.

Co vše jsme schopni strpět?

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura mluvil o hrozící kolonizaci Evropy Afričany a muslimy, s tím spojených bezpečnostních rizicích nebo o tom, že ČR bude muset přijmout až 150 tisíc uprchlíků. Naše země je podle něj v »režimu ohrožení«. To odmítl nejen Babiš, ale i exministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle něj je cestou k omezení migrace efektivnější návratová politika a ochrana vnějších hranic EU. Piráti chtěli, aby sněmovna vyzvala vládu, aby předložila EU konstruktivní alternativní návrh k automatickému přerozdělovacímu mechanismu pro žadatele o azyl.

Debaty využili hlavně poslanci SPD. Reformu označovali za podvod a za selhání české diplomacie, neboť přípravě změn nezabránila. Podle Jana Hrnčíře je návrh reformy »zhoubný a vražedný«, podle Radovana Vícha »EU páchá sebevraždu v přímém přenosu a nutí nás, abychom se připojili«. Monika Jarošová mluvila o přeměně nezávislých evropských států na nesvéprávné regiony obdobné protektorátům.

Podle Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) by se ČR měla bránit pouze korekčnímu mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl, nikoli např. zrychlení azylového řízení, které by urychlilo také vrácení neúspěšných žadatelů do země původu. »Co jste ještě ochotni strpět? Oni nás ponižují. Budoucí velice význačný člen německé vlády eurokrat Schulz už vyhrožuje zemím, které se nepodřídí, s pravým germánským řevem, který jsme zpoza západní hranice neslyšeli dobrých 80 let,« rozčílil se Václav Klaus ml. (ODS).

(ku, jad)