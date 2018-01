Recept pro pana Mitrofanova

Podle pana Mitrofanova, komentátora deníku Právo, »lidé mají dost prošlého guláše«, tedy takového, z něhož »se jim zvedá žaludek«. Ač pan Mitrofanov nikoho nejmenuje, je jasné, koho měl na mysli. Nejsem zase tak dobrý kuchař, ale vím, že guláš nabývá správné chuti až druhý den.

Tedy, až se »odleží«. Zdá se, že pan komentátor není kuchař či dokonce, na rozdíl od většiny mužů, nemá rád guláš. Chápu, že mu šlo o to Miloše Zemana, jehož měl na mysli, znevážit. Nabídnout »lidem« lepší pokrm, než je »vyčpělý guláš«. Má jenom smůlu. Pan Drahoš, jenž je ona lepší krmě, nám v televizních besedách, ve vystoupeních porůznu, nenabídl nic, co by si měl člověk vzít raději. Jistě, v nejlepších hotelích lze koupit k snědku mnohé. Guláš jen výjimečně, a když, tak zahalený do přísad, aby jazýčky lepších pánů a paní se cítily dobře. Tam ale nechodívají tisíce těch, co brázdí naše silnice a jdou se najíst do restaurací rozmístěných právě podle nich. A víte, na co láká jedna z takových velmi navštěvovaných restaurací? Na guláš, ale nikoli ten právě uvařený. Aby byl dobře stravitelný, musí se nechat proležet, není-liž pravda, pane Mitrofanove?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)