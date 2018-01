Přímá volba prezidenta a agrese na sociálních sítích

První kolo voleb prezidenta je za námi. Nenechalo si ho ujít více než pět milionů občanů, kteří rozdali karty a do druhého kola poslali současného prezidenta Miloše Zemana a jeho protikandidáta – druhého na pásce – Jiřího Drahoše. Nehodlám opakovat výsledky, které jsou všeobecně známé, ale chtěl bych si všimnout jiných momentů.

Hned poté, co byla sečtena většina hlasů, se totiž rozjela obrovská mašinérie ne nepodobná té, která byla před pěti lety, kdy proběhla historicky první přímá volba prezidenta. Tehdy se proti Miloši Zemanovi sešikovala nejen většina neúspěšných protikandidátů z prvního kola, ale i protagonisté kulturní scény. To stejné se opakovalo ještě před definitivním sečtením hlasů i letos. Co se ovšem vystupňovalo, jsou osobní útoky a také rozdělení české společnosti.

Už před prvním kolem prezidentských voleb byly četné útoky táborů jednotlivých kandidátů – a nejvíce vůči Miloši Zemanovi – běžné. Nicméně sotva byli jasní postupující kandidáti, příkopy mezi oběma tábory se ještě prohloubily. Tlak na sociálních sítích vůči voličům stávajícího prezidenta včetně osobních útoků jsou často za hranou. Nevím, proč opět někteří rozdělují občany na lidi první a druhé kategorie, přičemž právě voliči Miloše Zemana mají spadat do druhé jmenované. Myslím, že názor každého člověka si zaslouží stejný respekt jako názor jeho oponenta. Druzí jmenovaní ovšem voliče prezidenta často dle svých vyjádření nepovažují ani za lidi a setkal jsem se i s tvrzením, že by měli být zbaveni hlasovacího práva. Současný stav mi připomíná slova T. G. Masaryka: »Demokracii máme, jen nám chybí demokraté«.

Je dobré si v tomto ohledu také povšimnout výsledků průzkumu TNS Katnar. Toto sociologické šetření totiž přineslo pro mnohé nečekané výsledky, kdy za člověka, který rozděluje společnost, respondenti považovali více Jiřího Drahoše než Miloše Zemana. A právě Miloše Zemana, jenž je často napadán pro svůj zdravotní stav, zároveň označili za více energického než jeho protikandidáta. Zároveň můžeme částečně vnímat současnou volbu prezidenta jako referendum o vnitro i zahraničněpolitickém směřování naší země.

Ivo POJEZNÝ, poslanec (KSČM)