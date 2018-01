Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trump v pasti nevědomosti

Kontroverzní šéf Bílého domu Donald Trump sice na čtvrteční schůzce s americkými poslanci zval do USA přistěhovalce z Norska, spíš než ze »špinavých děr« na Haiti a v Africe (jak je počastoval), nicméně podle oficiálních statistik je migrace spíš opačná.

Trump se tak zase chytil do lasa trapnosti a nevědomosti, a v neoficiálním souboji s předchozím republikánským nájemcem v Bílém domě, Georgem Bushem ml. - jenž byl znám svými zásadními vědomostními lapsusy jako nikdo před ním - současná hlava státu sbírá další »cenné« body...

V roce 2016 se totiž z Norska do USA přestěhovalo méně lidí, než naopak z USA do Norska! A není divu. Norsko, kde žije 5,2 milionu obyvatel, je v přepočtu HDP na obyvatele bohatší než USA, má lepší systém zdravotního zabezpečení a nižší nezaměstnanost, lidé se tam dožívají vyššího věku a mají ve srovnání s USA královské důchody, nemluvě o zdravější přírodě. V loňské zprávě o »světovém štěstí«, sestavené na základě dat Gallupova ústavu, se Norsko umístilo na prvním místě, Spojené státy pak byly v žebříčku 14.!

Výrok Trumpa o špinavých dírách navíc před týdnem oficiální místa v Oslu označila za projev rasismu, který odporuje všem norským hodnotám.

Emigrace z Norska do Severní Ameriky měla svůj vrchol v roce 1882, kdy americké úřady zaznamenaly ze severské země 29 000 přistěhovalců. V roce 2016 se do USA přestěhovalo 1114 Norů, do Norska 1603 Američanů. »Trumpovo pozvání nejspíš úprk lidí z jedné z nejbohatších zemí světa nevyvolá,« napsal na svém webu časopis U. S. News and World Report.

Norská televize TV2 pak podle ČTK vyrazila do ulic Osla pátrat po tom, kolik lidí by se chtělo do USA přestěhovat. Nenašla prý nikoho, s výjimkou jisté nejmenované ženy. Kladla si ale podmínku, že USA musejí mít jiného prezidenta...

(rj)