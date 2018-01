Rozhovor Haló novin se zdravotní sestrou Veronikou Hryzákovou

Na oddělení urgentní péče není stereotyp

Na oddělení resuscitační a intenzivní medicíny (ORIM) IV. Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno pracujete již téměř deset let. Proč jste si vybrala právě tuto práci?

Není tady stereotyp, každý den je jiný. Naše pracoviště přijímá akutní případy, které jsou dovezeny do FN Brno buď rychlou záchrannou službou či vrtulníkem. Mé rozhodnutí bylo velice rychlé. Poté, co jsem dodělala Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Brně, kde jsme měli samozřejmě hodně praxe a já byla mimo jiné také zde ve Fakultní nemocnici Brno, tak mi bylo jasné, že chci pracovat právě na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. A protože jsem nechtěla o to místo přijít, tak jsem nastoupila ihned po škole a tohoto rozhodnutí jsem nikdy nelitovala.

Nevadí vám, že je práce velice náročná a mnohdy stresující?

Na naší klinice je přesně ta péče o pacienta, která se mi líbí. Každá sestra totiž dostane svého pacienta a o něho se stará, dává mu veškerou péči, kterou momentálně potřebuje, aby se dostal z toho nejhoršího. Nikdy nevíme, kdo to bude a s jakým poraněním. Není tady stereotyp, což je pro mě osobně hodně důležité. A to, že je tady dost adrenalinu, je také jasné. Zároveň máme k dispozici celou řadu přístrojů, které na urgentním oddělení potřebujeme a využíváme. Práce s nimi je pro mě hodně přínosná. Medicína se vyvíjí a je dobře, že s ní jde dopředu i technologie.

Jaké pacienty máte na klinice?

Na naší klinice míváme polytraumata (vícečetná poranění, například motorkáři, autonehody), dále suicidální pacienty (sebevražedné pokusy), máme také hodně lidí s kardiovaskulárním selháním, cévní mozkové příhody, infarkty atd. Naše klinika je multioborové pracoviště, neboť spolupracujeme téměř s celou nemocnicí.

Směnný provoz je pro vaši kliniku samozřejmě nutný. Jak to vnímáte?

Směnný provoz je pro nás důležitý. Klinika naší specializace by bez něho nemohla fungovat. My sestry si díky tomu můžeme spousty věcí zařídit před a po nočním provozu. Na druhou stranu jsou v něm zahrnuty také svátky a víkendy, a pro některé zdravotní sestry může být velmi složité skloubit práci a rodinu. Pokud k tomu přidáte i poměrně velkou dávku adrenalinu, kterou zde denně zakoušíme, pak je jasné, že náš kolektiv tvoří převážně mladší zdravotní sestry, kterým toto nevadí.

Jak doháníte spánkový deficit? Čím a jak odpočíváte?

Já mám tu výhodu, že příliš spánku nepotřebuji, takže z tohoto hlediska je to určitě dobré. Jsem ale zvědavá, jak se budu sama vyvíjet za deset let. Co se týče volného času, tak nejraději běhám v přírodě, máme psy, takže i s nimi jdu ven.

Myslíte si, že práce zdravotní sestry na tomto oddělení je jednou z nejnáročnějších?

Nemohu to takto říci, protože u nás je prostě jiná práce. Jsme nárazové pracoviště, půl dne se třeba nic zvláštního neděje a najednou z minuty na minutu máme takový frmol, že nevíme, co dělat dříve. To je ten největší rozdíl od běžných provozů, kde mají zdravotní sestry například na starost čtyřicet pacientů a starají se o ně prakticky nonstop.

Překvapilo Vás něco při práci?

Vždycky mě, bohužel, překvapí pacient, který už nechce, abychom se o něj starali. Jsou to převážně lidé ve vyšším věku, kteří jsou polymorbidní a mají velké bolesti. Měli jsme zde například pacienta, který se stal ze dne na den de facto nepohyblivým.

Václav ŽALUD