FOTO - Pixabay

V Libereckém kraji intenzivně sněží, problémy mohou mít kamiony

Silnice v Česku jsou po nočním sněžení s opatrností sjízdné. Na řadě míst zůstává rozbředlý nebo ujetý sníh a někde se tvoří sněhové jazyky. V Libereckém kraji intenzivně sněží a fouká vítr, i na hlavních tazích leží sníh a mohou klouzat. Situace na dálnici D1, kde v uplynulých dnech kvůli počasí kolabovala doprava, se zklidnila, ráno zůstávaly kolony u Velkého Meziříčí směrem na Prahu a u Velkého Beranova ve směru na Brno. Ve směru na Prahu mezi Ostravou a Olomoucí je D1 kluzká. Pro kamiony zůstává uzavřená silnice z Tanvaldu na Harrachov a do Polska a silnice přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Se sněžením, místy intenzivním, by řidiči měli počítat stále. Podle meteorologů by se ke sněžení měl odpoledne přidat silný vítr a v zejména na severu republiky mohou vznikat závěje.

V Krkonoších po předchozím sněžení stouplo lavinové nebezpečí na nejzrádnější třetí stupeň z pětibodové škály. Při tomto stupni túry terénem vyžadují velkou opatrnost.

Největší těžkosti způsobilo sněžení a vítr v úterý a ve středu na Vysočině a v Libereckém a Jihomoravském kraji. Nyní je tam situace klidnější, podle policie by přesto řidiči měli nadále dbát zvýšené opatrnosti. Zejména silnice nižších tříd mohou být obtížněji sjízdné. Například na Vysočině by ale žádná z nich neměla být uzavřená.

Na jihu Moravy podle silničářů mohou na Břeclavsku a Hodonínsku namrzat silnice. Ledovka je podle webu policie u Veselí nad Moravou na Hodonínsku, ráno se tam vybourala dvě auta, nehoda se obešla bez zranění.

V Moravskoslezském kraji zůstává pro kamiony uzavřená silnice mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Tento tah na Slovensko vede kolem přehrady Šance, která zásobuje kraj pitnou vodou, silničáři tam proto nesmí používat chemické látky, jen inertní posyp. To dělá v kopcích kamionům potíže už při slabé vrstvě sněhu a silnici tam často zablokují.

V Ústeckém kraji zůstává uzavřený zhruba osmikilometrový úsek silnice mezi Loučnou pod Klínovcem a Kovářskou na Chomutovsku, což je ale běžné téměř každou zimu. Řidiči neprojedou ani po místní komunikaci kolem přehrady Fláje.

Se zvýšenou opatrností by měli řidiči jezdit také v ostatních regionech. Například v Olomouckém kraji na silnicích na řadě míst totiž zůstává po odplužení a chemickém posypu sněhová břečka. Obdobná situace je ve Zlínském, Pardubickém, Královéhradeckém, Karlovarském a Ústeckém kraji, kde policie podle dopravní databáze dnes řešila několik drobných havárií.

Klouzat mohly ráno i silnice ve středních a jižních Čechách, kde místy napadlo až 15 centimetrů sněhu. Podle silničářů mohou být vozovky místy namrzlé a zejména na otevřených planinách a ve vyšších polohách se řidiči mohou setkat se sněhovými jazyky.

Jihočeský kraj

Na některých silnicích se tvoří sněhové jazyky. Na Prachaticku napadlo kolem 15 centimetrů sněhu. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich. V Jihočeském kraji bude dnes od tří do šesti stupňů, vítr může vát v nárazech kolem 20 metrů za sekundu.

"Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Údržba probíhala celou noc. Na Prachaticku, ve vyšších polohách jako Kvilda, Borová Lada, Volary napadlo do 15 centimetrů sněhu, to bylo nejvíc. Katastrofické prognózy o přívalu sněhu se nepotvrdily. Trošku nás zlobil vítr, protože místy se tvořily sněhové jazyky," řekl Zich.

Podle veřejně dostupných dat silničářů se tvoří sněhové jazyky na některých vozovkách na Táborsku a Strakonicku. Zledovatělá vrstva sněhu místy s vyjetými kolejemi je na pětině silnic v okrese Jindřichův Hradec, zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem je místy na Písecku. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření zůstal místy na Prachaticku.

V kraji bude dnes podle meteorologů zpočátku většinou oblačno, místy sněhové přeháňky, od západu postupně zataženo, sněžení, v polohách pod 700 metrů déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od tří do šesti stupňů, v 1000 metrech na horách kolem jednoho stupně. Vát by měl čerstvý, během dne silný jihozápadní až západní vítr s nárazy kolem 20 metrů za sekundu. Dopoledne se mohou od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky.

Jihomoravský kraj

Silničáři ošetřili chemicky silnice v kraji. Většina z nich je sjízdná se zvýšenou opatrností, problémy mohou řidiči čekat zejména na silnicích nižší třídy, zjistila ČTK z webu krajské správy silnic. Úseky dálnic jsou v kraji sjízdné bez omezení.

Silničáři nabádají řidiče k opatrnosti. Například na Břeclavsku a Hodonínsku upozorňují na možnost namrzání silnic. Ledovka je podle webu policie u Veselí nad Moravou na Hodonínsku, Ráno se tam vybourala dvě auta, nehoda se obešla bez zranění.

Brněnské komunikace přes noc ošetřily vozovky v Brně. Na zásahu se podílelo všech 21 sypačů. Spotřebováno bylo 270 tun posypové soli a zpluhováno bylo přes 1000 kilometrů komunikací. "V současné době jsou vozovky v naší správě po provedeném ošetření převážně holé a mokré," uvedl technický ředitel městské firmy Leoš Chasák.

Karlovarský kraj

V noci na čtvrtek sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zejména na silnicích nižších tříd se podle serveru Dopravniinfo.cz mohou tvořit sněhové jazyky. V dopravě v kraji ale zatím nejsou hlášeny žádné komplikace.

Nejlépe sjízdná je dálnice D6, která je po chemickém ošetření mokrá. Na silnicích první třídy leží zbytky rozbředlého sněhu. Na většině území kraje nadále sněží, což zhoršuje dohlednost, nebo by řidiči měli počítat se sněhovými přeháňkami. Na některých místech může také hrozit náledí, server Dopravninifo.cz před ním varuje například v Mnichově na Chebsku. Na horách se mohou tvořit závěje.

V Karlovarském kraji stejně jako v celém Česku platí výstraha meteorologů před sněžením a silným větrem. Zatímco sněžení by v průběhu dne mělo v nižších polohách přecházet v déšť, vítr má odpoledne a k večeru zesílit a může hrozit pád stromů.

Královéhradecký kraj

Na silnicích leží po nočním sněžení zbytky rozbředlého sněhu. V Krkonoších a v nejvýše položených oblastech Orlických hor leží na silnicích ujetá vrstva sněhu o síle až deseti centimetrů. Po poledni by mělo v kraji opět sněžit, přechodně by sněžení mohlo být i velmi silné. Vydatné sněžení se čeká hlavně na horách. ČTK to zjistila od silničářů a meteorologů.

Dnes odpoledne by měl do kraje postupně od západu přijít silný vítr, který by na horách mohl dosáhnout rychlosti až 125 kilometrů za hodinu. Od vyšších poloh proto budou na silnicích hrozit sněhové jazyky a závěje. V nižších polohách do 600 metrů nad mořem by mělo sněžení přecházet v déšť nebo déšť se sněhem. Teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů Celsia, na horách má být kolem plus jednoho stupně.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji intenzivně sněží a fouká vítr, i na hlavních tazích leží sníh a mohou klouzat. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních, řekl dnes ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny zůstává uzavřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a do Polska, pro auta nad šest tun je na Liberecku neprůjezdná také silnice přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Řidiči musí přes Frýdlant.

"V terénu jsou všechny sypače, nejhorší je situace na chemicky udržovaných úsecích, protože ještě v 11:00 byly silnice holé a mokré, a jak na to napadl vlhký sníh, tak se ve stoupáních nebo tam, kde je větší provoz, sníh najel do formy zmrazků. Předpokládám, že zase budou mít problémy bohužel kamiony, hlavně na horách to může působit komplikace," popsal situaci na silnicích Pospíšil. Odklízení sněhu komplikuje vítr, který na mnoha místech silnice znovu zafoukává a v horách může vytvářet na sněhové jazyky a závěje.

Na hlavních tazích leží většinou rozbředlá vrstva sněhu a řidiči by podle Pospíšila měli jezdit obezřetně a pozor si dát hlavně v zatáčkách a na křižovatkách. Po kraji přibývá dopravních nehod, zatím se většinou obešly bez zranění. V centru Liberce se půl hodiny po poledni střetl autobus s osobním autem, obešlo se to ale bez zranění. Srážku dvou aut řešila ve stejné době policie v Jablonci nad Nisou. Uvízlý kamion u Frýdlantu komplikuje provoz na silnici 13.

Kvůli sněhu zůstává pro nákladní dopravu uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Silnice se v posledních letech při sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů preventivně uzavírá. K zablokování dopravy na tomto úseku stačí jediný kamion uvízlý v kopci.

"Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou po silnici 35.

Moravskoslezský kraj

Sněžení komplikuje sjízdnost v Moravskoslezském kraji. Řidiči musejí být velmi opatrní, kvůli srážkám může být snížená viditelnost, místy fouká i silný vítr. Vyplývá to z informací silničářů.

Na Bruntálsku na silnicích nižších tříd musejí řidiči počítat s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Silně tam sněží. Opatrnost je tam podle silničářů nutná i na silnicích prvních tříd, kde může být po chemickém ošetření rozbředlý sníh. Na silnicích nižších tříd na Opavsku leží vrstva nového sněhu, na Vítkovsku se místy tvoří sněhové jazyky, které silničáři postupně odstraňují, místy je tam zajetá vrstva sněhu. Také v Beskydech může ležet slabá vrstva ujetého sněhu. Na Karvinsku a Ostravsku jsou silnice zatím sjízdné bez většího omezení.

Pro kamiony zůstává uzavřená silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice, jež je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady Šance, která zásobuje kraj pitnou vodou. Silničáři tam proto nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp. To dělá v kopcích kamionům potíže už při slabé vrstvě sněhu a silnici tam často.

Olomoucký kraj

Silnice pokryl v noci na dnešek opět sníh. Sněžení však nebylo zatím příliš intenzivní, napadly většinou dva až tři centimetry sněhu. Správci cest měli přes noc v terénu veškerou techniku. Na silnicích na mnoha místech zůstává po odplužení a chemickém posypu sněhová břečka, zvýšená opatrnost je proto stále nutná. ČTK to dnes řekli dispečeři správ silnic.

Sněžilo nejen v horských oblastech, ale i v níže položených částech kraje. "Chlapi vyjeli po půlnoci, napadly až tři centimetry sněhu, v terénu máme veškerou techniku. Silnice jsou posypané a odplužené, leží na nich nyní sněhová břečka. Ve vyšších polohách leží vrstva odpluženého sněhu krytá posypem," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic.

Zhruba jeden až dva centimetry napadly také na Přerovsku, se sněhovými přeháňkami tam musejí řidiči počítat i nadále. "Máme zataženo, sněhové přeháňky. Vozovky jsou po chemickém posypu holé a mokré," uvedl dispečer přerovské správy silnic. Na vedlejších tazích leží sněhová břečka, i tam je opatrnost na místě. Teplota se drží pod bodem mrazu. Podobná situace je také na Prostějovsku.

Silničáři vyjížděli do terénu také na severu regionu. "Sněžilo, ale byl to jen poprašek, ve vyšších polohách napadlo do dvou centimetrů. Vše je posolené, nahoře leží zbytky sněhové kaše, dole jsou silnice holé a mokré," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. Na Šumpersku leží na hlavních tazích zbytky sněhu po pluhování, na vedlejších silnicích leží rozbředlý sníh, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pardubický kraj

Na mnoha místech v kraji leží na silnicích sníh. Často je po solení rozbředlý, na menších cestách a ve výše položených oblastech i uježděný. Někde se také tvoří sněhové jazyky, všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Kluzké vozovky jsou na většině míst regionu, zvláště v okolí Poličky, Žamberka, Holic, Skutče, Svitav, Litomyšle a Ústí nad Orlicí. Před sněhovými jazyky silničáři varují na silnici I/11 přes Suchý vrch nebo v Železných horách.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Lanškrounsku foukal silný vítr. Ve východní části regionu sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi až plus dvěma stupni.

Plzeňský kraj

V noci a ráno sněžilo minimálně, vítr oproti středečnímu večeru zeslábl. Sněhové jazyky se stále mohou tvořit zejména na silnicích druhé a třetí třídy na Domažlicku, Tachovsku a severu Plzeňska, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička. V noci a ráno byly teploty mírně pod bodem mrazu, přes den by se mělo mírně oteplit.

"Dálnice a hlavní tahy v regionu jsou všechny sjízdné bez problémů ale s opatrností, a to zejména na Železnorudsku (Šumava) a Bezvěrovsku (okres Plzeň-sever ve směru z Plzně na Karlovy Vary), kde se mohou také dělat jazyky," uvedl dispečer.

Doprava nikde nestojí, ani na silnicích krajských silnicích druhé a třetí třídy, vítr zeslábl. Sněhové jazyky se mohou častěji tvořit zejména na otevřených planinách na Domažlicku, Tachovsku a severu Plzeňska. První polovinu noci ze středy na čtvrtek doprovázelo náledí, po prosolení vozovek je podle Slapničky klid. Žádné větší nehody v Plzeňském nejdou nikde hlášeny, dodal.

Středočeský kraj

Silnice mohou dnes ráno klouzat, řidiči by měli být opatrní. Cestáři v noci vyslali do terénu veškerou techniku, někde napadlo až 15 centimetrů sněhu, řekl ČTK pracovník krajského dispečinku správy a údržby silnic.

"Místy je to dobré, místy horší, podle toho, kolik kde napadlo sněhu. K ránu to trošku namrzá. Technika byla venku celou noc, takže by silnice měly být sjízdné," uvedl dispečer.

Až 15 centimetrů sněhu podle něj napadlo v okolí Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku. Údržbu silnic tam navíc ztěžoval vítr, který sníh nafoukal zpátky na vozovku a tvořily se závěje. Cestáři proto museli ošetřené silnice opakovaně projíždět. Na dalších místech na Příbramsku napadlo kolem deseti centimetrů, podobné to bylo například v okolí Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku.

Řidiči by podle silničářů měli být při jízdě obezřetní. "Může se stát, že někde jsou dobrá místa, ale o kus dál je námraza nebo rozbředlý sníh," upozornil dispečer.

Ústecký kraj

Silnice jsou s opatrností sjízdné. Na horách musí řidiči počítat se zbytky sněhu, vyplývá z informací silničářů. Dopravu nekomplikuje žádná vážná nehoda. Dálnice D7 a D8 jsou stejně jako silnice prvních tříd po chemickém ošetření sjízdné s opatrností. V současné době v kraji nesněží. Na silnicích nižších tříd v Krušných horách leží zbytky rozbředlého sněhu kryté posypem, silničáři proto nabádají k opatrnosti.

Uzavřený zůstává více než osmikilometrový úsek silnice II/223 mezi Loučnou pod Klínovcem a Kovářskou na Chomutovsku, což je ale běžné téměř každou zimu. Řidiči neprojedou ani po místní komunikaci kolem přehrady Fláje, ta je také uzavřená.

Policie podle dopravní databáze řeší od rána několik drobných havárií, žádná si ale nevyžádala uzavření silnic nebo vážné následky.

V Ústeckém kraji dnes bude podle meteorologů zataženo, od západu se sněžením, které bude během dne v polohách pod 900 metrů nad mořem přecházet v déšť se sněhem nebo déšť. Později odpoledne proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, nad 400 metrů sněhovými. Nejvyšší teploty vystoupí na tři až sedm, na horách na minus jeden až plus tři stupně Celsia. Odpoledne a večer silný vítr s nárazy kolem 90 km/h, na horách až 125 km/h. Mohou se tak tvořit závěje a sněhové jazyky.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněhu sjízdné s velkou opatrností. V kraji se znovu objevují sněhové přeháňky. V kopcích dopoledne místy nemohly vyjet kamiony, podle informací, které mají krajští silničáři, doprava nikde nestála dlouho. Policie zatím zaznamenala 23 dopravních nehod, jeden člověk při nich byl lehce zraněn. Podle předpovědi počasí může místy sněžit hustě a sněžení může později přecházet do deště. Zatím se teploty drží mezi nulou a minus dvěma stupni Celsia.

Solené hlavní silnice jsou v kraji mokré nebo s rozbředlým sněhem, vedlejší komunikace pokrývá ujetý sníh. Silničáři mají venku techniku nepřetržitě.

"Pokud řidiči na Vysočině nemusí nikam naléhavě vyjíždět, doporučuje se cestu odložit, s ohledem na předpověď počasí, kdy se očekávají sněhové přeháňky a sněhové jazyky," uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová v dopolední tiskové zprávě. Návěje na silnicích se dají očekávat hlavně ve vyšších polohách kraje.

Situace v dopravě je podle mluvčí policie Dany Čírtkové zatím klidnější než v předchozích dvou dnech. Dálnice D1 je průjezdná, pouze kolem 100. kilometru směrem na Prahu se před polednem tvořila kolona kvůli odstavenému kamionu. Řidičům osobních aut kraj přesto doporučil, aby dnes na D1 raději nenajížděli.

Sněžení a vítr komplikují na Vysočině dopravu od úterý. Během středy zaznamenala policie 56 dopravních nehod, při kterých se lehce zranilo sedm osob.

Sněžení může být na Vysočině dnes i silnější. Později může také pršet a večer očekávají meteorologové v polohách nad 600 metrů opět sněžení. Teploty do večera stoupnou až k pěti stupňům Celsia. Vítr bude podle předpovědi zesilovat, foukat může i rychlostí přes 40 kilometrů v hodině s nárazy přes 70 kilometrů.

Zlínský kraj

Vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Především na silnicích nižších tříd leží místy rozbředlá vrstva sněhu. Na cestách ve vyšších polohách musejí řidiči počítat s uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem. Dálnice a silnice prvních tříd jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. V kraji platí výstraha meteorologů před silným sněžením, velmi silným větrem a tvorbou závějí a náledí.

Dnes ráno je v regionu převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Na Vsetínsku a Zlínsku se vyskytují sněhové přeháňky. Teplota se ráno pohybovala od minus čtyř stupňů Celsia do nuly. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus čtyř stupňů.

Na většině území kraje bude přes den sněžit, srážky budou postupně od západu přecházet do deště. Vát bude mírný západní, přechodně jihozápadní až jižní vítr. Později odpoledne bude zesilovat na čerstvý vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti přesahující 70 kilometrů v hodině. Ve vyšších polohách navíc hrozí tvorba sněhových jazyků.

(čtk)