Ultrakorektní hooligans

S tou ultrakorektností a obavami, abychom nezranili náhodou něčí city, to je už docela na hraně. Ano, jistá korektnost je určitě zapotřebí, ale někdy je to volání po korektnosti už naopak celkem nekorektní…

Tak třeba především v USA se nyní všichni pohoršují nad tím, že Trump nazval země, jako je Haiti a africké země, »prdelemi světa«. Ano, toto je třeba v současném korektním světě celkem přes čáru a přinejmenším by to chtělo dodat, proč jsou tyto země jaksi v místech, na nichž my běžně sedáváme. Není to náhodou kvůli bratrské pomoci právě USA či mnohých evropských států? Každopádně myslím, že tento názor spolu s Trumpem sdílejí i mnozí ultrakorektní evropští politici, jen si to netroufnou vyslovit. Co je tedy horší?

No a dále tu máme třeba Drahošovy kavárenské příznivce, kteří se tak pyšní svou morální nadřazeností nad příznivci Miloše Zemana. Jenže, pak se od jednoho z nich na Facebooku dozvíte, že důchodci(!) nad 55 let by už měli vymřít, protože volbou Zemana dělají naší republice ostudu. Hlavně, že Zemanovi příznivci jsou sprosťáci. Ona ta korektnost je očividně v jejich případě prostě jenom bičem na ty, proti kterým se to hodí…

Pak je tu ale i vysloveně vtipná korektnost. Například jsem se nedávno dočetl, jak v Británii pobouřila vegany snídaně tamních policistů. Ti si ji pouze vyfotili a dali ji na svůj twitterový účet, problém ale byl, že na ní bylo maso! No a vegani se tedy ihned ohradili, jelikož to je přeci něco neskutečně urážlivého, policisté tak byli nuceni onu pobuřující fotku ihned stáhnout…

Kamarád k tomu napsal: »Co kdybych odletěl do Británie a tam chodil s tácem klobás, všechny oslovoval paní nebo pane, každému bych řekl, že mám tradiční rodinu a občas bych ještě pronesl pozdrav pánbůh nebo něco podobného?? Dostal bych se na první stránky mezinárodních novin?« Pak také přišel s myšlenkou, že »pro spáchání sebevraždy by stačilo jen před anglickými hooligans podotknout, že americký fotbal a evropský fotbal jsou to samé, i když ta americká verze je lepší…« Ano, myslím, že by to fungovalo. Oni ti hooligans a různé ultrakorektní skupiny mají ledacos fanaticky společného.

Tomáš CINKA