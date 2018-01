Napětí neslouží vůbec tulipánům

Minulou sobotu a neděli se v americkém městě Baltimore, ve státě Maryland, sešla konference zástupců několika amerických mírových organizací, která jednala o amerických základnách ve světě. Šlo o významný čin. Za účasti několika stovek delegátů bylo přijato prohlášení, o němž se naše sdělovací prostředky ani slovem nezmínily. Sice chápu, že naše média namísto informace o všem se zaměřila především na takové, v nichž je vysoké procento senzačnosti, anebo jde o skutečnosti, které mají převrátit dosavadní vývoj naší země či vývoj v budoucnu. Proto tolik podpory Jiřímu Drahošovi v kandidatuře na českého prezidenta, a, pokud by byl zvolen, jde vlastně krok zpátky, proto takové útoky na hnutí ANO a podřadné kauzy, proto i snaha ODS nějakou formou se dostat zpět do vlády a ovládnout lukrativní posty.

Domnívám se však, právě proto, že jednostranná podpora nás vede tzv. na Západ a tím do různých válečných dobrodružství, že voliči by se měli s některými fakty, která byla zveřejněna americkými organizátory, a s jejich »prohlášením« seznámit napřed, než dají hlas Jiřímu Drahošovi.

Začněme oněmi informacemi. Především Spojené státy mimo své území udržují na tisíc vojenských základen a jejich odboček, což je přibližně 95 procent ze všech základen kohokoli na cizích územích. Dále USA má devatenáct letadlových lodí a dalších patnáct plánuje, tedy ve skutečnosti jde o další základny. Mají největší jaderný potenciál na světě a jsou schopny zaútočit na každého, kdo by se protivil jejich nadvládě. Destabilizovaly kvůli surovinám či strategickým místům řadu zemí světa a nenabídly zdejším obyvatelům nic. Také proto již několik let směřují statisíce migrantů do Evropy, aby ta nesla náklady na jejich pobyt, ač většina, např. členských států EU, se na destabilizaci nepodílela. To se týká bezprostředně i nás v České republice.

A ono »prohlášení«? Píše se v něm mimo jiné: »My níže podepsaní zástupci mírových, o spravedlnost usilujících a ekologických organizací jsme projednali a schválili následující body jednoty a zavázali se ke spolupráci. Společně vytvořili koalici proti amerických zahraničním vojenským základnám s cílem zvýšit povědomí veřejnosti a organizovat nenásilný masový odpor vůči zahraničním základnám armády USA. Zatímco my můžeme mít vzájemné rozdíly v jiných otázkách, my všichni souhlasíme, že zahraniční vojenské základny j USA sou hlavními nástroji imperiální globální nadvlády, válek a agrese a že uzavření amerických zahraničních vojenských základen je jedním z prvních nezbytných kroků směrem ke spravedlivému, mírovému a udržitelnému světu…« podepsáno zástupci šesti amerických mírových organizací.

Co dodat? Zdá se, že tady chybí souvislost s druhým kolem prezidentských voleb. Ale není to pravda. Jestli chceme, aby naše děti a vnuci žili v míru, pak nemůžeme hlasovat pro stoupence jednosměrného směřování naší vlasti. Protože napětí, z nějž je jen krok k válce a jejím hrůzám, jak napsal jednou Jiří Suchý, »neslouží vůbec tulipánům, a já mám tulipány rád«.

Milan ŠPÁS