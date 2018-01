Budete mít, Drahoši, proti sobě jen Zemana

Podoben Caesarovi po návratu z Galie, s triumfálním výrazem ve tváři a ověšen holdováním davu, vešel v sobotu odpoledne prezidentský kandidát Drahoš do svého volebního střediska, aby dav slavnostně pozdravil, poděkoval mu a zodpověděl pár otázek novinářů. A v jedné té odpovědi řekl, že když slyší, že v druhém kole prezidentské volby bude tedy stát proti Zemanovi, neví prý dost dobře, proti komu že to bude vlastně stát? Jestli proti Zemanovi, anebo spíš proti těm, kteří jej prý pracovně vlastně tvoří – to je Mynářovi, Ovčáčkovi a Augustinovi.

Jako kdyby pokoutně, jako když obchodník podstrkuje zákazníkovi zboží tak, aby si toho na oko nikdo ani moc nevšiml, ale přece jen aby to všichni viděli, chtěl davu v sále i národu u televizních přijímačů naznačit, že Zeman sám o sobě žádnou skutečnou personou vlastně není a nemůže tedy dobře být ani jeho, Drahošovým, volebním soupeřem. Protože jestli Zeman něčím skutečně je, podle pana Drahoše, pak je tím, co existuje jen skrze a prostřednictvím tří jeho fámulů. Ti do něj pumpují své rozumy a dělají z něj tedy to, čím je. Bez nich je Zeman nula.

Mám dojem, že nic nešťastnějšího a hloupějšího než tohle v ono sobotní odpoledne už Drahoš vyřknout (či jen naznačit) nemohl. Ve finálních předvolebních debatách, které se očekávají, bude stát proti Zemanovi - a ten bude na pódiu sám, bez rádců, kteří by mu mohli cokoli šeptat do ucha - a přesto to bude, pane Drahoši, masakr, jaký jste na své kůži ještě v životě neokusil.

Lubomír MAN