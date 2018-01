Volil by Václav Havel Drahoše?

Pražská kavárna mobilizuje. Profesor Drahoš objíždí venkov, aby uspěl i v tradiční »Zemanově baště«. Umělci, kteří už před pěti lety hystericky podporovali Zemanova protikandidáta, využívají každé společenské akce k tomu, aby vyjádřili panu profesorovi svoji plnou podporu. Mnohá média informují před druhým kolem prezidentské volby tak »objektivně«, jako by psala a hovořila k houfu ovcí. Ostatně, mnohé ovce se pomalu, ale jistě řadí. A poslouchají ty nejhlasitější v čele stáda.

Stejně si ale myslím, že o tom, kdo bude na příštích pět let prezidentem, nerozhodne Michal Horáček, Mirek Topolánek, Miroslav Kalousek, Aňa Geislerová, Jan Svěrák, Jiří Čunek, Martin Netolický ani Petr Fiala. Ve volbách nikdy nerozhodují křiklouni, ale mlčící většina.

Mimochodem, u hejtmana Netolického jsem nepochopil pravý důvod, proč coby »zemanovec« najednou tak změnil názor a z čeho vychází, když tvrdí, že si »národ přeje změnu na Hradě«. Interpretuji si to pro sebe tak, že minimálně dva miliony voličů, kteří v prvním kole podpořili stávající hlavu státu, nepatří do českého národa. Zajímavé zjištění…

Nu a u Fialy mi zase hlava nebere jeho úterní sněmovní prohlášení, kdy prohlásil, že se má prezident Zeman nyní »zdržet jakýchkoli zásadních rozhodnutí«. Neměl by dělat vůbec nic, pokud nebude zvolen. Zvláštní. I kdybychom připustili velké lednové vítězství kavárny a její loutky na provázcích, je to demagogie, s níž se Fiala začíná pomalu přibližovat i Kalouskovi. Zeman byl zvolen na pět let, a i kdyby to příští sobotu prohrál, má přece právo svůj mandát plnohodnotně dokončit. A to až do března 2018…

Už jsem také od všech »autentických demokratů« zaslechl, že jde o to, aby byl zvolen »slušný prezident«, který půjde ve šlépějích Václava Havla. První prezident samostatné ČR si mě nikdy nezískal ničím - snad jen jedním výrokem z roku 1997, který připomínal už Mirek Topolánek (a s ním také Miloslav Ransdorf) při parlamentní prezidentské volbě 15. ledna 2003 (jak je zapsáno i na oficiálních stránkách PSP ČR). »Byl bych nerad, aby se příštím prezidentem nestal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval.«

Zda dojde na Havlova slova, netuším. Nejsem jasnovidec. Ale přesně takový prezident nám nyní hrozí. Jen s tím rozdílem, že v jeho ranku není egyptologie, ale chemie.

Petr KOJZAR