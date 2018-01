Politika hlásaná z kazatelny

Každý bez rozdílu máme vlastní rozum, své ideály a věříme tomu, pro co se sami rozhodneme. Je to jedna ze základních vlastností člověka. Je neuvěřitelné, že právě v těchto dnech se rozhodla církev udílet rady, komu máme, či nemáme dát hlas při volbě prezidenta. Profesor Drahoš ,,využívá“ či lépe zneužívá různé formy marketingu, jež dosud u nás nebyl v této podobě použit. Zvláště starší lidé kroutí hlavou, že kázání v kostele obsahuje i důraz na to, aby volili Drahoše. Všichni se jistě rozhodneme podle svého pečlivého uvážení.

Roli patrně nebudou hrát žádné podivné metody volební kampaně, méně je někdy více. Prezidentské kandidáty hodnotí nejlépe jejich práce a ne nesplnitelné sliby. Restituce, které církve získaly, jsou mnohdy neoprávněné. Touha církví po moci a dnes už i dosažení vlivu na politiku je pravým opakem jejich původního poslání. Pokora a pomoc z jejich chování téměř zmizela. Byznys, jemuž se razantně věnují, teď ještě doplňují pokusem ovlivnit politiku. A to už je pro mnohé z nás příliš.

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko