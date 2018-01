Kolomý útočil na vítězství v etapě

Martin Kolomý s kamionem Tatra skončil po těsném dojezdu druhý ve 12. etapě Rallye Dakar. Pilot týmu Buggyra Racing stejně jako ve středu dlouho útočil na vítězství, nakonec ale o čtyři minuty prohrál s Nizozemcem Tonem van Genugtenem. S náskokem jedné vteřiny kategorii znovu vede dnes třetí Rus Eduard Nikolajev. Kolomý za obhájcem titulu zaostává o 8:55:12 hodiny.

Automobilový jezdec Martin Prokop dojel dvanáctý a dál drží průběžné osmé místo. Český pilot, jemuž se po předchozích potížích s alternátorem a převodovkou vyhnuly vážné technické problémy, na nejlepší ztratil necelou půlhodinu a v celkovém pořadí uhájil osmou příčku. Lídr Carlos Sainz mírně ztratil, ze třetího etapového vítězství se radoval Katařan Násir Attíja.

Trasa z Chilecita přes Fiambalá do San Juanu měřila 793 km a závodníky čekalo 523 km rychlostních zkoušek. »Bylo to úplně nekonečný, bylo to, jako by vás zavřeli do sauny a z té sauny se stal šejkr a šest hodin to sebou mlátilo,« řekl vyčerpaný Prokop na sociálních sítích po dojezdu do cíle nejdelší erzety celého závodu. »Štěstí, že končíme za světla a že se snad vyspíme trošku déle než dneska v noci a nabereme síly do toho závěru,« dodal.

Z vítězství se radoval Attíja s toyotou před francouzským obhájcem titulu Stéphanem Peterhanselem. Španělský lídr průběžného pořadí a Peterhaselův týmový kolega z Peugeotu Sainz dnes dojel s mankem přes 18 minut devátý a rallye nyní vede s náskokem 44:41 minuty před Peterhanselem. Attíja je třetí.

Kvůli nepříznivé předpovědi počasí se dnes na trať nedostali motocykly a čtyřkolky, pro něž organizátoři 12. etapu zrušili.

12. etapa: Chilecito - Fiambalá - San Juan (793 km)

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 5:49:57, 2. Peterhansel, Cottret (Fr./Peugeot) -2:03, 3. De Villiers, von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota) -4:33, ...12. Prokop, Tománek (Ford) -29:25.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) 42:24:31, 2. Peterhansel, Cottret -44:41, 3. Attíja, Baumel -1:05:55, ...8. Prokop, Tománek -6:04:26.

Kamiony: 1. Van Genugten (Niz./Iveco) 7:02:36, 2. Kolomý (Tatra) -4:11, 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) -6:21.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 47:14:31, 2. Villagra (Arg./Iveco) -1, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -3:26:14.

