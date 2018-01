FOTO - Pixabay

Velké farmy nesmějí být diskriminovány

Vláda odmítá zavedení dotačního limitu pro velké farmy u evropských přímých zemědělských dotací po roce 2020. Nesouhlasí také se snižováním platby podle velikosti podniku. KSČM má v této věci stejný názor.

Pravicová opozice v této souvislosti upozornila, že největší zemědělskou firmou a největším příjemcem zemědělských dotací v ČR je holding Agrofert, který do loňského února vlastnil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Agrofert obhospodařuje podle svého webu 103 000 hektarů polí. Pravicoví kritici vlády se domnívají, že se Babiš brání zastropování dotací právě kvůli své bývalé velkofirmě.

Stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik se však domnívá, že postup vlády je správný a velikost Agrofertu nesmí při rozhodování hrát roli. »Agrofert není jediný velký zemědělský podnik v této zemi. Naopak, v České republice jsou větší farmy typické, ČR má největší průměrnou výměru zemědělského podniku v Evropě, což je dáno historickým vývojem a ČR by na to neměla doplácet. Proto jsme vždy byli a vždy budeme proti jakémukoli zastropování dotací podle velikosti farem,« řekl Haló novinám Kováčik. »Střední a větší firmy přece nemohou za to, že je tady Agrofert,« dodal Kováčik, podle nějž není vůbec špatné, že u nás větší zemědělské firmy převládají, naopak je obdivuhodné, že se zejména družstva dokázala udržet, ačkoli v 90. letech čelila značnému politickému tlaku na rozdrobení.

Vládou schválený dokument, v němž zastropování odmítla, též definuje pozici ČR pro vyjednávání o budoucnosti evropské zemědělské a potravinářské politiky. Stát by například uvítal pokračování dobrovolných plateb na produkci citlivých komodit. V nich si loni čeští zemědělci řekli o 3,3 miliardy korun.

Na přímých platbách podle plochy zemědělské půdy (tzv. SAPS) si loni zemědělci podle údajů ministerstva řekli o zhruba 12 miliard korun. Celková suma určená na přímé platby byla 21,9 miliardy korun. V rámci plateb na tzv. ozeleňování si loni zemědělci řekli o 6,6 miliardy korun.

Další peníze dostávají zemědělci na investiční akce například v evropském zemědělském rozvojovém programu. Zemědělci v současné sedmiletce do roku 2020 mohou čerpat skoro 97 miliard korun. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek představují evropské zdroje. V něm činí dotační limit 150 milionů korun na projekt.

Podle Kováčika není pravdou, že se české zemědělství stalo na dotacích závislé a nepřežilo by bez nich. Ve skutečnosti by bez dotací nepřežily farmy na Západě. »Kdyby všechny zemědělsko-potravinářsky vyspělé ekonomiky přestaly své zemědělce dotovat, české zemědělství by spolu se slovenským, polským, maďarským a saským bylo lídrem světového zemědělství. Česká republika by měla nejefektivnější zemědělskou ekonomiku na celém světě, tím jsem si jist. Dotace tedy nejsou o našem přežití, ale jsou nutné ve chvíli, kdy dotuje naše konkurence,« vysvětlil Kováčik.

Spíše než omezovat dotace, ať už podle velikosti příjemců nebo obecně, by podle Kováčika bylo potřeba zkoumat, zda příjemce dotací nebyl například sankcionován Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

