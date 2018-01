FOTO - Pixabay

Krajům se nelíbí rozšíření mýta

Asociace krajů nesouhlasí s rozšířením výběru mýtného na silnice prvních tříd. K odmítavému stanovisku se včera v Brně přidal i Svaz měst a obcí.

Asociace i svaz budou požadovat po ministerstvu dopravy zrušení výběrového řízení na provozovatele systému po roce 2019, jehož je rozšíření mýtného součástí. Důvodem je obava krajů a měst, že se kvůli mýtu kamiony přesunou na silnice druhých a třetích tříd, které mají ve správě kraje, a budou projíždět obcemi, v nichž se sníží bezpečnost. Velká část silnic nižších tříd je podle asociace ve špatném stavu a kamiony by to ještě zhoršily.

Rozšíření zpoplatněných úseků zadala ministerstvu minulá vláda a jeho případné vyjmutí z podmínek tendru by musela nařídit současná vláda. Ministerstvo dopravy trvá na tom, že bez výběru nového provozovatele mýtného systému není možné výběr mýta po roce 2019 zajistit a zároveň již nestihne vypsat novou soutěž. České republice by navíc kvůli zrušení tendru hrozily sankce Evropské komise. »Rozumím námitkám krajů, ale moc jiných šancí nemáme,« komentoval to ministr dopravy Dan Ťok (za ANO)

(ste)