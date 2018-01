FOTO - Pixabay

Budapešť chce zastavit Soroše

Maďarská vláda ve středu nastínila podobu připravovaného balíčku zákonů, které by uložily nové povinnosti skupinám podporujícím nelegální imigranty. Sadě opatření dal vládní mluvčí Zoltán Kovács přezdívku »Stop Sorosovi«, protože Budapešť považuje amerického finančníka maďarského původu George Sorose za podněcovatele migrace, která podle ní podkopává stabilitu Evropy.

Nevládní organizace, které podporují nelegální imigraci, by se v případě schválení nové legislativy musely registrovat u soudů, také by musely státu odvádět čtvrtinu finančních příspěvků od zahraničních dárců. Miliardář Soros se stal v posledních letech úhlavním nepřítelem maďarského premiéra Viktora Orbána také proto, že financuje skupiny hájící práva uprchlíků, napsala agentura AP. Ministr vnitra Sándor Pintér jako příklad subjektu spadajícího pod chystaná opatření jmenoval někoho, kdo by »ukazoval cestu do Evropy« migrantovi v Bělehradě nebo by mu poskytl chytrý telefon s mapami a dalšími informacemi. Některým aktivistům by také nově mohla justice zakázat, aby se přibližovali k maďarsko-srbské hranici, která je zároveň vnější hranicí Evropské unie. Zmíněné organizace, které by neprovedly registraci, by mohly čelit pokutám.

Provládní média informují, že nová opatření by mohla v konečném důsledku vést k zákazu vstupu do Maďarska pro Sorose. Podle mluvčího Kovácse totiž vláda počítá i s možností vydávat soudní zákazy pro občany třetích zemí. Soros je občanem Maďarska, ale také USA. »Nelegální masová imigrace je problém, který ovlivňuje Evropu jako celek, představuje vážné bezpečnostní riziko,« řekl Kovács. Na otázku o možných důsledcích pro Sorose mluvčí odpověděl: »Jestliže zjistíme, že Soros je zapojen do takových aktivit, tedy že organizuje nelegální imigraci, pak pro něj budou platit pravidla.« Soros kampaň Budapešti označil za překrucování a lži s cílem vytvořit falešného vnějšího nepřítele. Jelikož maďarská vláda očekává, že skupiny nebo jednotlivci se budou k pomoci nelegálním imigrantům přiznávat dobrovolně, uvedl Kovács, »jsme velmi zvědavi, zda tak učiní i Soros«.

(čtk)