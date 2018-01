FOTO - archiv

Londýn zaplatí Francii za posílení hranice

Británie zaplatí Francii za další posílení bezpečnostních opatření v oblasti severofrancouzského města Calais, která chrání britské území mimo jiné před ilegální imigrací, 44,5 milionu liber (1,3 miliardy korun). Ve čtvrtek to oznámila premiérka Theresa Mayová, která se ve vojenské akademii v Sandhurstu nedaleko Londýna setkala s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

»Tyto peníze budou muset být použity na zlepšení bezpečnosti na hranici,« uvedl mluvčí britské vlády. Prostředky by se měly vynaložit na oplocení, kamerové systémy a infračervenou detekční technologii. Ačkoli se Británie a Francie kvůli brexitu vydají různými cestami, chtějí podle mluvčího nadále úzce spolupracovat, mimo jiné v bezpečnostních otázkách.

Mayová s Macronem se v rámci britsko-francouzského summitu věnovali především otázkám migrace. Výsledkem jednání bylo nejen posílení ochrany hranice, ale i spolupráce tajných služeb. Mayová rovněž oznámila, že její země přijme další migranty, kteří se nyní ve snaze dostat na britské ostrovy zdržují v severní Francii. Především by mělo jít o nezletilé migranty bez doprovodu. Londýn k tomuto kroku už v úterý ve svém projevu v Calais vyzval sám Macron.

Britská premiérka a francouzský prezident také odpoledne oznámili i posílení obranné spolupráce. Londýn by měl podle BBC např. vyslat tři vrtulníky do Mali, kde Francouzi bojují s islámskými radikály. Paříž by na oplátku měla posílit britské jednotky v Estonsku. Macron na své první návštěvě Británie ve funkci prezidenta také potvrdil, že zapůjčí na výstavu do Británie známou tapiserii z Bayeux, která znázorňuje mj. slavnou bitvu u Hastingsu.

Před svým loňským zvolením Macron mj. sliboval, že stane-li se prezidentem, změní francouzsko-britskou dohodu z roku 2003, která posunula britské hraniční kontroly na francouzskou stranu Lamanšského průlivu. Do oblasti severofrancouzského města Calais přišly v posledních několika letech tisíce migrantů, kteří se odsud snažili dostat do Británie. U přístavního města dokonce vzniklo provizorní tábořiště, tzv. Džungle, kde žilo až 8000 lidí. Na konci roku 2016 jej francouzské úřady zlikvidovaly a v úterý Macron slíbil, že jeho vláda nedopustí, aby tábořiště bylo obnoveno. V současnosti se podle odhadů na různých místech v okolí Calais zdržuje asi sedm stovek migrantů, kteří se chtějí dostat přes Lamanšský průliv do Británie. Britská vláda podle svých údajů v posledních letech na bezpečnostní opatření v oblasti Calais vydala již více než 100 milionů liber (2,9 miliardy korun). V roce 2015 britské úřady zaznamenaly 80 000 pokusů o ilegální překročení hranice s Francií, v minulém roce to bylo už jen 30 000.

