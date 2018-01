FOTO - Pixabay

Rozdělování nic neřeší

Rozdělování uprchlíků na základě kvót není podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze vhodným prostředkem k řešení migrační krize. Řekl to v rozhovoru poskytnutém německé stanici ZDF.

Kurz se po středečním setkání s kancléřkou Angelou Merkelovou na závěr své dvoudenní cesty do SRN včera setkal s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. »Nenamlouvejme si, že tím vyřešíme migrační otázku,« uvedl Kurz s odkazem na přerozdělování uprchlíků v rámci Evropské unie. Podle něj se v uplynulých letech podařilo na základě kvót rozdělit mezi země EU asi 30 000 žadatelů o azyl. »Tolik jich v roce 2015 do Evropy přišlo za 48 hodin.« Řešením migračního problému je podle předsedy Rakouské lidové strany (ÖVP) důsledná ochrana vnějších hranic a pomoc lidem v zemích jejich původu.

»Není to tak, že by se bránily pouze některé členské státy, ale ani uprchlíci přece vůbec nejsou ochotni jít do zemí, jako je Bulharsko, Rumunsko či Polsko,« vysvětlil svůj postoj konzervativní politik Kurz. »I kdybychom je tam dostali za použití policejní síly, za několik let by se zase vrátili do Německa, Rakouska nebo Švédska,« dodal. Už ve středu rakouský kancléř po setkání s Merkelovou uvedl, že podle něj diskuse o kvótách na přerozdělování uprchlíků zabírá příliš mnoho prostoru. Merkelová se vyjádřila, že by evropské země v otázce migrace měly být solidární.

(čtk)