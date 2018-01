Tapiserie je vyrobena z devíti kusů lněné tkaniny, podle vědců nejméně dva kusy v délce asi 6,4 metru chybí, pravděpodobně zobrazovaly korunovaci Viléma Dobyvatele. Vzácné dílo je vystaveno v tmavém sále pod neprodyšným sklem. Podle odborníků bude těžké připravit tapiserii k přepravě, protože lety zkřehla. FOTO - wikimedia commons

Tapiserie z Bayeux se vydá za Kanál

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová oznámili na čtvrtečním britsko-francouzském summitu program výměny uměleckých děl.

V jeho rámci Francie patrně do Británie zapůjčí slavnou tapiserii z Bayeux, ale nestane se tak do roku 2020, uvedl Elysejský palác. O chystaném zapůjčení jedné z nejcennějších památek středověkého umění do Británie už předtím informovala média. Tapiserie by tak opustila Francii poprvé po zhruba 950 letech.

Dílo, které je na seznamu UNESCO Paměť světa, zobrazuje ovládnutí Anglie normanským vévodou Vilémem Dobyvatelem, včetně slavné bitvy u Hastingsu v roce 1066, po níž patrně vznikla. Původní dílo neznámého umělce není navzdory obecnému přesvědčení tkaný koberec, ale výšivka několika barevnými nitěmi na pruzích lněného plátna. Tapiserie ukazuje nejen vojenské techniky, ale také každodenní život lidí své doby.

Dílo je nyní vystaveno v muzeu v Bayeux na severozápadě Francie, je 70 metrů dlouhé a 50 centimetrů široké. Ročně se na ně přijede podívat asi 400 000 lidí. Někteří historici soudí, že bylo vytvořeno v Anglii, nikoli ve Francii. Podle tradiční francouzské pověsti ji zhotovila královna Matylda, manželka Viléma Dobyvatele, a její dvorní dámy. Ve Francii je také někdy označována jako »La Tapisserie de la Reine Mathilde« (tapiserie královny Matildy). Poslední výzkumy však spíše ukazují, že dílo nechal zhotovit Vilémův nevlastní bratr, biskup Odo, který také stojí za stavbou katedrály v Bayeux, Ta byla dokončena v roce 1077. Tapiserii vyšily z Odova příkazu pravděpodobně jeptišky v jižní Anglii a to tak, aby byla součástí vysvěcení katedrály. Dílo bylo v Bayeux tradičně vystavováno jednou za rok na svátek zemřelých.

Británie o zapůjčení díla usilovala v minulosti už několikrát, například u příležitosti korunovace současné britské panovnice Alžběty II. v roce 1953 nebo v roce 1966 při devítistém výročí bitvy u Hastingsu.

První písemný záznam o tapiserii pochází z roku 1476, kdy je uvedena v inventáři katedrály v Bayeux. Výšivka ale téměř necestovala, a to ani v rámci Francie. V roce 1803 ji Napoleon Bonaparte vystavil v Paříži a v roce 1945 byla krátce vystavena v Louvru, když ji francouzské úřady získaly zpět od nacistů.

(čtk)