Sanski Most. FOTO - wikimedia commons

Ze »Sany« se jen odjíždí

Padesátitisícový Sanski Most, který leží v severozápadním cípu Bosny a Hercegoviny, se pomalu mění v město starců.

Za poslední čtyři roky jej opustilo skoro 8000 lidí, hlavně mladých, což je největší podíl z celé Bosny. Z domova odcházejí kvůli marnému hledání práce, ztrátě perspektivy nebo nejistotě, popisuje důvody masové emigrace sarajevský portál Avaz.ba.

Koncem roku, kdy se v západní Evropě blíží vánoční a novoroční svátky, se mnozí z těch, kteří odešli za lepším životem, vracejí alespoň na chvíli domů. Na ulicích »Sany« je plno aut s poznávacími značkami Švýcarska, Německa, Rakouska, Nizozemska nebo Švédska. V jednom z nich, černém BMW s rakouskou registrací, dorazili pětatřicetiletý Elvir Jakupović a o šest let mladší Dževad Kaltak. Elvir pracuje už tři roky v Linci, kde našel práci jako jeřábník na stavbě, jeho přítel v Německu studuje zdravotnickou školu, díky čemuž ho čeká jisté zaměstnání. »Mám dobrý plat, budoucnost, můj život má smysl, protože Rakousko je fungující země, kde se dodržují zákony,« říká Jakupović.

V Bosně se tvrdí, že duši města nejlépe poznáte na jeho tržnici. V Sanském Mostě je právě den trhů, mezi prodavači ani nakupujícími ale téměř nenarazíte na člověka pod čtyřicet. »Co kdybyste mi dneska udělali první tržbu?« ptá se s úsměvem prodavač spodního prádla Ismet. I on několik let pracoval v Mnichově, byl tam spokojený, ale musel prý odejít. »Vyhnali mě, už je to minulost. Teď musím prodávat tady na tržnici, celá moje rodina je ale nahoře,« používá Ismet termín, který v Bosně znamená jediné - v západní Evropě.

I jeho kolega z vedlejšího stánku Dževad Talič, který se živí prodejem tradičního sušeného masa, vypráví o vlně emigrace. »My mizíme, úplně se ztrácíme! Mladí odešli za prací a zůstali jsme jen my starci, už nám zbývá jen umřít. Mladšího syna mám ve Švédsku, utekl mi, oženil se a zpátky ho nedostanu ani s puškou v ruce,« stěžuje si Dževad a v očích má slzy. Jeho starší syn Anes prodává hned vedle a i on byl nějaký čas ve Švédsku. A proč se vrátil? »Nemohl jsem nechat rodiče samotné,« říká.

Kousek od tržnice je autobusové nádraží, kam před chvílí dorazil autobus z Německa plný cestujících. »Je to linka z Hammu v Severním Porýní-Vestfálsku, která jede přes Dortmund, Essen, Duisburg a Mnichov, proto je tak plný,« vypráví starší muž, který se už nemůže dočkat syna. »Odjel na tři měsíce za prací,« dodává a už spěchá obejmout svého potomka.

Okna budovy autobusového nádraží jsou plná inzerátů s nabídkou linek do Německa. Nejdražší jízdenky stojí 149 konvertibilních marek (1900 Kč) a lidé se s nimi dostanou do Bochumi, Hammu a Dortmundu. Většina lidí si přitom kupuje jednosměrnou jízdenku, říkají u okénka, zpáteční skoro nikdo. Do Německa se ze Sanského Mostu nejezdí na výlety ani na dovolenou.

Dževad Kaltak doma maturoval na ekonomické škole a zkoušel odpovídat na inzeráty s nabídkou práce, ale nikdy nedostal ani pozvánku na konkurz. »A pak jsem narazil na inzerát s nabídkou práce v Německu, odpověděl - a dostal jsem ji. Jazyk jsem už uměl, teď studuji specializaci a až se školou skončím, hned můžu nastoupit. Co bych dělal tady? Nejspíš pil jedno kafe za druhým,« uzavírá Kaltak, podle něhož se ze Sanského Mostu pomalu, ale jistě stává město starců.

(čtk)