Volme Miloše Zemana!

Střet o to, kdo bude příští hlavou státu, vrcholí. Ti, kdo jej prohráli minule, jsou v menšině i v Poslanecké sněmovně. Tím víc usilují o revanš. Kdo volí jinak, toho přezíravě urážejí. Sami se pasují na přemoudřelé „elity“. Své zemi škodí už skoro třicet let. To, co si chtějí vynutit teď, by jí ublížilo ještě víc.

Je čas rozhodnutí. Teď musí stranou vše, v čem se s vítězem prvého kola neshodneme. V tom, na čem záleží především, hájí české zájmy současný prezident. I naše výzva je proto jednoznačná: Nenechme věci náhodě! Volme Miloše Zemana!

Výkonný výbor ÚV KSČM