Rozhovor Haló novin s Davidem Pérezem Traperem, španělským studentem a spisovatelem

Vzdělání je nejsilnější zbraň

Před třemi lety jste studoval v České republice. Jaká to byla zkušenost?

Ano, byla to pro mě velmi silná zkušenost, a to není žádná fráze. Odvezl jsem si z vaší země opravdu krásné zážitky. Česká republika je země, do které jsem se při svém studijním pobytu doslova zamiloval. Její krajina, čeští lidé, ale i gastronomie nebo obecně kultura. Líbilo se mi tam všechno a nemohu se dočkat, až se zase po čase do Česka vrátím.

V současnosti pracujete nebo studujete?

Zvládám obojí. Teď jsem však především na univerzitě v Granadě. Studuji sociologii a dostal jsem nabídku, abych vyučoval španělský jazyk děti od šesti do dvanácti let. Já to přijal, protože si myslím, že nejlepší způsob, jak změnit svět, je vzdělávat sebe i ostatní. A jak říkal bojovník proti apartheidu Nelson Mandela, »vzdělání je nejsilnější zbraň«. Toho se držím. Ale také pracuji na výuce studentů na akademii v mém městě v Albolote v Andalusii a dávám také soukromé lekce studentům.

Jaký je největší rozdíl mezi životem v České republice a životem v Andalusii?

Víte, život v Andalusii je stále tvrdý, i když v posledních letech došlo k určitému zlepšení. Andalusie je krásná země s neuvěřitelnou historií a kulturou, ale bohužel politici nás zklamávají, stejně tak jako v mnoha jiných zemích, mezi které počítám bohužel i Českou republiku. Domnívám se, že obyvatelé Andalusie a obecně Španělska si bezpochyby zaslouží lepší politiky, než jsou ti současní. Nezaměstnanost je stále vysoká, i když nyní má konečně práci o trochu více lidí. Samozřejmě, že mnohá z těchto pracovních míst jsou velmi nejistá a špatně placená. Jednoduše proto, že kapitalismus je podnik, ve kterém jen bohatí dosáhnou na výhru. V Andalusii tomu není jinak.

Proč je v Andalusii tolik nezaměstnaných, když tam existují pracovní nabídky? Podle španělského deníku El País se nyní například hledá 70 000 zaměstnanců na sezónní sběr jahod, a to právě na jihu Španělska.

Předpokládám, že je to proto, že ve Španělsku existuje jistá »překvalifikovanost« obyvatel. To znamená, že nastává situace, kdy lidé s vysokoškolským vzděláním přirozeně hledají své uplatnění ve svém oboru, případně v nějakém příbuzném odvětví. Nicméně dalším důležitým faktorem tohoto smutného fenoménu je, že zaměstnavatelé raději do práce najímají mnohdy zoufalé přistěhovalce, protože jsou levnou pracovní silou. Takže jim zaplatí jen velmi málo. Španělé pochopitelně žádají vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky.

Jste také spisovatel. Přiblížíte našim čtenářům svou novou knihu?

Velmi rád. Pustil jsem se totiž před časem do světa románu, metafor, zkrátka tvorby. Můj román se jmenuje Vždy skončíme tam, kde na nás čekají. Je to román plný humoru, který má hodně autobiografických prvků, samozřejmě i z doby mého pobytu v Praze. Lidem se kniha líbí, neboť se skutečně dobře prodává. Chci prostřednictvím tohoto rozhovoru vyzvat překladatele z České republiky, aby mi pomohli knihu přeložit do češtiny. Výměnou za pár dobrých piv právě u nás v Granadě.

Kdy přijedete znovu do České republiky?

Často myslím na to, že přijedu na delší čas. Vždyť jsem téměř čtyři roky ve Španělsku a rád bych se vrátil za tím, co jsem v České republice nechal. Tedy výjimečné přátele, nádherné vzpomínky, romantické východy slunce i zimní bundu. No, a pokud tento rozhovor bude číst i jistá půvabná Lenka, tak ji prosím, aby mě kontaktovala. Každý den sleduji nabídky leteckých společností, které létají právě do Prahy, dlouho to už nevydržím a přiletím se podívat!

Máte u nás stále přátele?

Mám a jsem za to rád. Dokonce i jednoho z nejlepších kamarádů v životě mám právě v České republice. Jsem s ním stále v kontaktu. S ostatními bohužel ne tolik, jak bych si přál. Doufám, že brzy budu mít čas, abych je všechny zase viděl.

Co plánujete do budoucna?

Moje krátkodobé plány jsou jednoznačné, totiž dokončit magisterské studium na Universitě Granada a poté se stát profesorem španělštiny v některé ze zemí Evropské unie. Je tedy docela možné, že jednou budu učit zpěvnou španělštinu třeba právě v Praze. Nyní je to pouhý sen, ale stojí za to za něj bojovat. Pokud se mi to nepovede uskutečnit, stanu se kantorem španělštiny v některé ze státních škol u nás v Andalusii.

Radovan RYBÁK