Zleva Karolína Mališová, Kristýna Kubíčková, Andrea Bezděková a Natálie Kotková

Nový ročník České Miss zahájen!

Vítězky České Miss 2017 a 2016 v pondělí společně zahájily nový ročník národní soutěže krásy. Nová Česká Miss 2018 bude zvolena v červnu v Brně a získá ceny za téměř dva miliony korun, nové příležitosti v oblasti modelingu i účast na světové soutěži krásy. Zahájení nového ročníku, které uváděl moderátor TV Nova Evropy 2 Petr Říbal, si nenechali ujít ani zpěvák Mikolas Josef, který patří mezi žhavé kandidáty České republiky na účast v pěvecké soutěži Eurovize 2018 a nebude chybět ani na finálovém galavečeru České Miss, youtuberka Dominika Myslivcová, zpěvačka Yvetta Blanarovičová či třeba fotograf známých tváří Jadran Šetlík.

Na zahájení nechyběla ani Dominika Myslivcová, které bylo těžké hledět do očí…

»Dívky ucházející se o titul Česká Miss 2018 se mají na co těšit. Finalistky čeká spolupráce s profesionály, vzdělávací workshopy v oblastech zdravé výživy, sportu, chůze, rétoriky, sociálních sítí či vystupování, také mnoho focení, několik soustředění, setkání se známými tvářemi, týdenní pobyt v Chorvatsku na jachtách společnosti Bemex a hlavně to, že se začátkem června stanou součástí velkolepého finálového galavečera. Dívky ve věku 17 až 25 let se již mohou do soutěže přihlašovat a první casting proběhne už 27. ledna v Olympii v Olomouci,« uvedla ředitelka soutěže Eva Čerešňáková. »Následovat bude casting ve Zlíně, v Brně a v Praze. Dívky do semifinále vybírá porota, do širšího finálového výběru však bude zasahovat i veřejnost, která dostane příležitost hlasovat online. Vítězka soutěže pak získá ceny za více jak jeden milion korun a kontrakt s kosmetickou firmou Juliette Armand za tři čtvrtě milionu. Všechny vítězky České Miss poletí reprezentovat Českou republiku na přední světové soutěže krásy.«

Módní přehlídka i právní kroky

Nový ročník národní soutěže krásy byl zahájen v jednom z nejluxusnějších hotelů v Praze, hotelu Augustine, módní přehlídkou návrhářky Petry Pilařové. V jejích modelech se představily vítězky České Miss 2017, Michaela Habáňová, Iva Uchytilová a Tereza Vlčková, dále také Česká Miss 2016 Andrea Bezděková, úspěšná bloggerka a Česká Miss World 2016 Natálie Kotková, Česká Miss Earth 2016 Kristýna Kubíčková a Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová.

V rámci zahájení nového ročníku se na veřejnosti poprvé ukázal i Martin Ditmar, spolumajitel České Miss, který poslední měsíce strávil ve vážném stavu ve zlínské nemocnici. Krátce před Vánocemi byl propuštěn do domácí léčby a jeho rekonvalescence i nadále pokračuje.

Součástí akce bylo i oficiální vyjádření České Miss ke kroku Taťány Makarenko. »Taťána Makarenko začala od ledna letošního roku pro svoji soutěž Miss Face neoprávněně užívat název Miss Czech Republic. Naši právní zástupci tuto situaci intenzivně řeší a v této souvislosti již podnikli příslušné právní kroky, včetně podání soudní žaloby. Rovněž připravují žaloby na náhradu škody, neboť svým jednáním se paní Makarenko dopouští mimo jiné také porušování předpisů v oblasti nekalé soutěže, když zcela vědomě a úmyslně se tímto svým označením snaží klamat veřejnost i obchodní partnery. Navíc její název porušuje také práva k ochranné známce Miss České republiky, která je řádně zaregistrována a chráněna, jelikož Miss Czech Republic je pouze anglickým ekvivalentem této platné ochranné známky. Aktivně podnikáme právní kroky a dále se již k této věci nebudeme vyjadřovat.«

(koz)

FOTO – Haló noviny/Radovan RYBÁK (2) a Miss Events/Roman SOUČEK