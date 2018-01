Kristýna Frejová: Umím být terminátor

Pražská rodačka Kristýna Frejová (46) zdědila herecké geny po svých slavných rodičích - Věře Galatíkové a Ladislavu Frejovi. Vystudovala obor herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU) v Praze, kde ji vedl mj. Jiří Adamíra. Poté začala vystupovat v několika pražských scénách, až zakotvila ve Švandově divadle. Tam nedávno skončila a na volné noze se jí otevřelo okno pro řadu projektů na prknech, která znamenají svět, i před kamerou. Matka jedenáctileté dcerky Ráchel se objevila především v několika populárních seriálech, jakými jsou Ulice, Ohnivý kuře, Morparta či Modrý kód. Právě posledně jmenovaný úspěšný snímek z lékařského prostředí stál nedávno ruku v ruce s Českým červeným křížem na počátku osvětové kampaně za základů první pomoci. Nejen o tom je však dnešní rozhovor…

Od minulého týdne se diváci Primy potkávají se seriálovými hrdiny v několika spotech, ve kterých názorně provádějí úkony zachraňující život. Jak vás natáčení bavilo? A co nového dalo vám osobně?

Velmi jsem se na něj těšila, protože se já i moje dcerka věnujeme silně adrenalinovým sportům. Doufám, že se při nich nic nestane, ale stát se samozřejmě může a v tu chvíli budu muset pomoc poskytnout. Jsem ráda, že spoustu věcí znám už z minulosti. Mám za sebou kurz Open Water Diver pro potápěče, něco si pamatuji ze školy, ale také z autoškoly, vždyť mám řidičák na auto i na motorku. Člověk si zopakuje a osvěží své vědomosti, ale nikdy jsem je neabsolvovala v takovém rozsahu a tak důsledně jako s Červeným křížem. Jsem za to ráda, protože znát zásady první pomoci by měla být povinnost každého člověka. A já jen doufám, abych se vrátila k vaší otázce, že k tomu přispějí naše nové spoty. Moc se mi líbí, jsou natočeny jednoduše a pragmaticky, aby si je člověk pamatoval a něco mu v hlavě uvízlo. Opravdu nevíme, kdy bude někdo potřebovat pomoci, třeba na ulici nebo při autonehodě. Lepší je být předem připraven než si nadosmrti vyčítat, že jsem pomoc nedokázal poskytnout.

„Lepší je být předem připraven než si nadosmrti vyčítat, že jsem pomoc nedokázal poskytnout.“

Je něco nového, co jste se o první pomoci při natáčení dozvěděla?

Nic speciálně nového to nebylo. Mám pocit, že školení pro mě bylo přínosné nejvíce v tom, že pokud bych se ocitla v situaci, kdy bude potřeba pomoci druhému, nezaváhám. Ostatně, já jsem celým svým nastavením a povahou založená tak, že když dojde na krizi, přepínám na terminátora. Zachovávám absolutně chladnou hlavu, což je v těchhle chvílích potřeba. Zajímavé bylo, že jsem se utvrdila, která písnička se má zpívat, když děláte masáž srdce. Člověk hodně zapomíná - ale to jsou spíše takové detaily…

Mluvila jste o adrenalinových sportech. Pochopil jsem, že jedním z nich je potápění. Je to tak? A jakým dalším se věnujete?

Co se týče potápění, moje dcerka dělá freediving. Já ji doprovázím na tréninky a občas to také zkouším, ale jinak jsem bublinář - jak se freediveři vysmívají nám všem, co máme lahve na zádech. Přiznám se, že mě freediving fascinuje, jelikož potřebujete sebe a svoje plíce – nic víc… Jinak dalším sportem, kterému se s Ráchel věnujeme, je bouldering. V létě lezeme po skalách, v zimě pod střechou ve Vysočanech, kde jsou krásné stěny. Do toho jsme vodáci, já navíc jezdím na motorce – zkrátka samé věci, kdy je potřeba, aby si člověk byl jist, že v případě nehody může pomoci druhému. A může doufat, že pokud se něco, nedej bože, stane jemu, pak si budou lidé okolo vědět rady.

Setkala jste se někdy se situací, kdy jste poskytovala první pomoc v reálném světě?

Ne, tuto příležitost jsem zatím neměla. Ale zažila jsem situaci, kdy jsem byla osamělá na chatě, a zaskočil mi steak. Nemohla jsem dýchat, úplně jsem se dusila a myslela na nejhorší. I proto jsem ráda, že třeba i moje dcera se o záležitosti týkající se první pomoci zajímá. Od té doby, co sleduje Modrý kód, dokonce tvrdí, že jednou bude doktorkou!

Brala byste to?

Já bych byla šťastná! Kdyby se to povedlo, bylo by to krásné!

Tím by ale nešla v hereckých stopách, jak je tomu ve vaší rodině tradicí…

Já doufám, že to herectví už u nás nebude dál pokračovat! Víte, něco takového vám řeknou prakticky všichni herci. Každý by si přál pro své děti jiné povolání. Ačkoli to tak zvenčí nevypadá, tahle profese je nesmírně náročná. Psychicky, fyzicky i časově. Nechci to nějak zveličovat, takových povolání je spousta, ale moje dcera je odmalička velký záchranář, velký diplomat a mediátor. Domnívám se, že by byla skvělá lékařka. Modrý kód jí tak moc baví a natolik detailně ho sleduje, že mi kolikrát sama vysvětluje, co se tam stalo.

Když už je řeč o Modrém kódu, co pro vás tento seriál znamená z profesního hlediska?

Pro mě především velkou tvůrčí svobodu. Nastoupila jsem před rokem jako menší postava, která neměla přesně dané kontury. Pídila jsem se po tom, jaká by paní doktorka Vlčková vlastně měla být. Bylo mi řečeno, že taková, jakou si ji udělám. A tak jsem se toho chopila. Dělám si roli tak, jak si ji dělám, baví mě čím dál víc a mám pocit, že i díky tomu se bude v seriálu objevovat častěji.

Seriály z lékařského prostředí jsou velmi populární už od doby Nemocnice na kraji města, Sanitky až po dnešní Ordinaci v růžové zahradě. Čím to podle vás je?

Víte, že jsme se o tom zrovna s dcerkou bavili? Nabyla jsem pocitu, že tvoříme nenápadnou partu – my herci, lékaři a sportovci. Mám strašně moc kamarádů právě mezi těmito profesemi. Kolikrát slýchám, že my a sportovci jsme hrozní, že vydržíme všechno – a doktoři nás pak dávají dohromady (úsměv)… Je to takové spiklenectví, s nímž souvisí jistý životní cynismus - myšleno v dobrém slova smyslu. Jde o takové to nelitování se a schopnost hrábnout si hodně hluboko, když už se síly nedostávají…

Dobrá, to je z pohledu herců a doktorů. Ale co z pohledu diváků? Proč mají podle vás tak rádi filmy a seriály z lékařského prostředí? A to se netýká zdaleka jen těch tuzemských – však si vezměte Dr. House, Nemocnici Chicago Hope či třeba Sběratele kostí…

Lidský život je to nejdůležitější, a když se někdo ocitne v nebezpečí smrti – je to logicky divácky atraktivní. V ten moment nebývá ta vztahová limonáda až tak důležitá. A jsem ráda, že Modrý kód není až tak prošpikovaný vztahy, ale týká se tematicky především lékařských kauz. Právě ty kauzy lidi baví. A mohou se u toho vzdělávat, což se i děje. Proto je tenhle projekt důležitý a já nesmírně ráda dělám věci, které mají smysl. Pokud by například naše instruktážní videa pomohla zachránit byť jen jediný lidský život - kdyby někdo na základě toho, že se začal dívat na seriál, pomohl třeba člověku s cévní mozkovou příhodou – bylo by to fantastické.

Jsme na počátku roku 2018. Dávala jste si nějaká předsevzetí? Či nějaké konkrétní plány a cíle?

Předsevzetí si nedávám, protože moje práce je takzvaně průběžná. Do roku 2018 bych si ale přála jednu věc. Když vidím, co za běsi se okolo mě strhává v souvislosti s volbou prezidenta, tak bych nám všem přála jen to, abychom byli věrni každý sám sobě, abychom byli velkorysí a spravedliví.

Petr KOJZAR

FOTO – autor (2) a FTV Prima