Ilustrační FOTO - Pixabay

Promáčeným botám teplo škodí

Pozdě přemýšlet o tom co s mokrými botami uděláte, když už v nich »čvachtáte«. Toulat se deštěm zalitými ulicemi se nevyplácí, zvláště když na nohou máte dražší koženou obuv. Ale ani promáčené levnější boty nejsou tím, co by se snad mělo přehlédnout. Co s nimi? Nato hledejme odpověď u našich babiček, jejich maminek a babiček.

Z promočených bot vyndaly nejdříve tkaničky, případně i vložky, poté je vycpaly starými novinami a díky tomu boty za pár hodin vyschly. Samozřejmě – vlhké noviny třeba i několikrát měnily za suché. Na venkově do nich sypaly i zahřáté zrní, hrách nebo pecky ze švestek či třešní.

Pravda – dnes je k dispozici řada chemických prostředků, které obuv před vodou více či méně spolehlivě ochrání. Dobrý výběr je v cenách do dvou stovek, v dobrých drogériích se dají pořídit i levněji. Užitečná je pravidelná údržba bot dobrými krémy. Ty nejlepší si pamatujeme z vojny, že pánové. Ale netuším, zda se dají ještě sehnat… Ale o tom přemýšlet v okamžiku, kdy máte mokré boty už na nohou, je pozdě. Naštěstí letos to zatím není s deštěm ani se sněhem tak kritické. Přesto snad pár rad neuškodí.

Nikdy nedávejte mokré (a ani jen vlhké) boty do blízkosti zdroje tepla. Boty sice vyschnou rychleji, ale můžete je poškodit. Některé materiály jsou totiž citlivé na rychlé změny tepla. Pozornost věnujte především dražším koženým botám. Teplo může kůži poškodit – ztvrdne, totiž ta kůže. Nechte boty vysychat na suchém a teplém místě. Než budou zcela suché a jsou ještě malinko vlhké, potřete je lehce terpentýnovým olejem (můžete použít i kvalitní rostlinný olej). Počkejte, až se do povrchu »vtáhne« a přebytky z povrchu setřete suchým sepraným hadříkem. Tak doporučují naše babičky.

Pokud čistíte vlhkou (ne však mokrou) obuv, zahřejte trochu krému a přidejte do něj několik kapek mléka. Výsledek vás překvapí! Babičky tento trik dobře znaly.

A protože neměly vždy po ruce kvalitní krémy na boty, uměly si je vyrobit podle starých receptur, které lidé používali po celé generace. Zachovávaly přírodní materiál měkký a poddajný. Tak například pro univerzální krém na boty stačí rozpustit 150 g vazelíny a 10 g včelího vosku v 10 ml vody. Vodu pozvolna zahřívejte až do varu a přidejte pět gramů jemně nastrouhaného mýdla. Míchejte, dokud není hmota zcela hladká. Potom nechte vychladnout.

I kvalitní černý krém dokázaly babičky rychle vyrobit. K tomu potřebovaly saze. Jedno vajíčko rozkvedlejte a vmíchejte do něj lžičku octa, dvě lžičky piva, lžičku sazí a pár kapek petroleje. Vzniklou tekutinu naneste měkkým hadříkem na boty a vyleštěte je.

Proti vlhkosti koženou obuv dobře ochrání směs dvou dílů včelího vosku a jednoho dílu skopového či hovězího loje. Rozpusťte vosk a lůj v troše vody, krátce povařte, nechte vychladnout a natřete směsí večer obuv. Ráno měkkým hadříkem přebytek směsi setřete. Věřte nevěřte, ale funguje to. Věděly to už naše babičky, teď to víte i vy.

Nejen nám vadí skvrny na botách vzniklé vlhkostí. Babičkám také vadily, proto je uschnutí otřely rozpůlenou cibulí a poté přeleštily měkkým hadříkem. Ošklivé bílé »mapy« na kožených botách promáčených sněhem (snad se ho letos i ve městech také dočkáme) otřete octovou vodou (jeden díl vody, jeden díl octa), boty vyplňte běžným novinovým papírem a nechte boty zvolna na suchém místě uschnout. Vlhké noviny, jak již uvedeno, vyměňujte za suché. Nakonec boty ošetřete kvalitním krémem. Dobrá rada z vlastní zkušenosti: podlehl jsem vábení dobré ceny drahé zahraniční značky krému na boty v hypermarketu. Doma jsem zjistil, že je vyschlý. Když tedy krém, potom z prodejny bot.

A ještě dvě dobré rady od babiček. Nové nebo čerstvě podražené boty s koženou podešví trochu obruste skelným papírem (podrážku, ne boty), aby nebyla hladká. Mírně ji nahřejte a několikrát potřete roztokem vodního skla a lněné fermeže. Déle vydrží a lépe odolají i vlhkosti. Podobně postupujte i při ošetření uschlé, před tím promočené, kožené podrážky.

Druhá rada se týká potem páchnoucích bot. Babičky je vytíraly octovou vodou a nechaly vyschnout. My si však dnes můžeme koupit deodorační sprej v cenách do sta korun.

To však nic nemění na tom, že naše babičky byly a jsou moudré a věděly si a ví si se vším rady.

(jan)