Výherci a patroni.

Dětský čin roku 2017. Další hrdinové

Dětský čin roku představil další hrdiny z řad těch nejmenších. Třináctý ročník projektu, jehož organizátorem je společnost Whirlpool, se i tentokrát nesl ve znamení příběhů dětí, které zachraňovaly život, ale také rozdávaly radost nemocným. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili rovněž již tradičně VIP patroni jednotlivých kategorií.

Ve třináctém ročníku byly oceněny skutky těch nejmenších, kteří soutěžili v jedné ze sedmi kategorií. Ocenění si tak odnesl například odvážný chlapec, jenž pomohl zachránit život zraněnému kamarádovi, nebo dívka, která věnuje svůj volný čas nemocné sestřenici. Vítězové si převzali odměny již tradičně v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze.

»V každém ročníku mě nepřestává udivovat upřímnost a odvaha, s jakou děti dělají dobré skutky. Tak jako v předchozích ročnících, i loňské příběhy přihlášené do projektu Dětský čin roku jsou nesmírně motivující a vyzařuje z nich pozitivní energie,« řekla Alžběta Suchanová, PR manažerka projektu Dětský čin roku.

Do něj se přihlásilo přes 670 příběhů, které popisovaly dobrý skutek samotného autora či skutek jeho vrstevníků. Soutěžilo se v sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu či Pomoc starším lidem. O vítězích rozhodly děti prostřednictvím internetového hlasování na stránkách www.detskycinroku.cz.

Výherci získali hodnotné věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu také šek v hodnotě 10 000 Kč na nákup školních pomůcek. Kromě sedmi soutěžních kategorií byly předány i dvě speciální ceny Dětského činu roku.

»Jsme velmi vděční všem, kteří se zapojili a poslali nám svůj příběh. Velké díky patří i základním školám a učitelům, kteří sdílejí hlavní myšlenku našeho projektu a seznámili s ní své žáky,« prohlásila Alžběta Suchanová.

»Je pro mne vždy velkou ctí vyhlašovat vítěze Dětského činu roku. I přes svůj nízký věk umějí dělat velké věci a jejich skutky, odvaha a dobrá vůle jsou nepochybně inspirativní pro všechny, ať už jsou to jejich vrstevníci, nebo my dospělí,« připojil herec a hudebník Aleš Háma, čestný předseda Nadačního fondu Dětský čin roku, který se i ve třináctém ročníku zhostil moderování slavnostního vyhlášení.

Své role se ujali také patroni jednotlivých soutěžních kategorií – herec Jan Révai, herečka Jitka Čvančarová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka Lucie Křížková, modelka Lucie Hadašová, moderátorka Zora Jandová a herec Braňo Holiček. Vítězové si z jejich rukou převzali ceny a vyslechli všechny oceněné hrdinské příběhy. A my se s nimi rádi na prahu nového roku 2018 rozdělíme.

Záchrana lidského života

Jaroslav ŠÍSL a Jiří KADLEC (12 a 11 let): Záchrana lidského života. ZŠ Prachatice. Jirka a Jára si užívali poslední volné dny v Drslavicích, kde má Jára babičku a dědu. Jára jezdil na koloběžce a Jiřík na pennyboardu, což měl ale v nepřítomnosti rodičů zakázáno. Navíc neměl ochrannou přilbu. Jára mu nabízel svou, ale Jiřík nabídku odmítl. Bohužel se stalo, že Jirka upadl hlavou na silnici. Po prudkém pádu byl zřejmě chvíli v bezvědomí. Jára k němu rychle přijel na koloběžce zrovna ve chvíli, kdy se Jirka pomalu začal probírat z bezvědomí. Ale stále ležel, nemohl vstát. Mírně krvácel a velmi ho bolela hlava. Pád z rozjetého pennyboardu byl prudký, vlastně hlavou ubrzdil celé tělo. Jára se velmi polekal. Viděl před sebou bezmocného kamaráda, který je za normálních okolností hyperaktivní a chvíli neposedí. Přesto nikam neutekl, i když se začal hodně bát. V klidu se Jirky ptal na to, jak mu je, dal mu napít z láhve, kterou měl u sebe, pomalu mu pomohl vstát a společně došli k Járově prarodičům. Tam řekl pravdu o tom, co se stalo. Jiřík byl v šoku a moc nemluvil. A když něco řekl, tak jen to, že mu nic není. Věděl, že porušil zákaz rodičů, a bál se, že se na něj budou doma zlobit. V podstatě díky tomu, že Jára trval na svém, nedal se přemluvit ke lži, že se nic nestalo, řekl prarodičům pravdu o tom, že došlo k úrazu hlavy, a pád popsal, byli rychle kontaktování Jirkovi rodiče. Ti se co nejrychleji postarali o to, aby byl Jiřík dopraven na rentgen. Během následujících okamžiků začalo být Jiříkovi zle. Začal mluvit »z cesty«, bylo mu na zvracení. Na rentgenu v nemocnici v Prachaticích, kam byl převezen, bylo zjištěno, že je promáčklá lebka, zlomená lebeční kost a rychle se zvětšuje otok mozku. Jirka byl rychlou záchrannou službou převezen do Českých Budějovic na neurologii. Tamější lékař rodičům večer, když byl Jirka stabilizován, sdělil, že jejich syn byl v ohrožení života a že se k nim dostal takřka v poslední chvíli. Otok mozku prý postupoval tak rychle, že kdyby došlo k nějakému zdržení, u Jiříka by nastalo kóma, a pak… Díky Járovi se to ale nestalo! Je to statečný kluk. Jiné dítě by se na jeho místě dalo třeba přesvědčit ke lži, jen aby nedostalo vynadáno, nebo by uteklo, kdyby vidělo krev. Navíc dokázal to, co nedokázali dospělí, kteří bezvládného chlapce viděli ležet na silnici. Kamerové záznamy totiž ukazují, že kolem zraněného jelo opatrně jedno auto a jeden motocykl! A ani jedno vozidlo nezastavilo. Jára opravdu zachránil Jirkovi život.

Pomoc ostatním

Kateřina KUKALOVÁ (13 let): Moje sestřenice. ZŠ Kolín V. Katka ráda tráví čas se svou sestřenicí Terezkou, která od narození trpí revmatoidní artritidou. Nemoc Terezku omezuje v pohybu a je nutné, aby užívala léky a chodila pravidelně na injekce. Katka s ní ráda tráví čas aktivitami, u kterých si Terezka procvičuje oči i ruce a podporuje ji alespoň v kreslení, které může dělat bez omezení. Nejvíc si přeje, aby se jednou její sestřenice vyléčila a mohla dělat všechny věci jako ostatní děti. »Neví se, jestli se někdy vyléčí, ale budu jí dál pomáhat,« řekla Katka.

Pomoc starším lidem

Martin KAMITZ (13 let): Soused Tonda. ZŠ V Domcích, Trutnov. Martin má souseda Tondu, staršího pána, kterého zná odmalička a bere ho jako vlastního dědečka. Když byl Martin malý, Tonda ho někdy i hlídal. Minulou zimu soused před svým domem upadl, zlomil si nohu a spoustu věcí už nezvládá udělat sám. Martin se mu snaží pomáhat, chodí s ním na procházky, cvičí spolu a vždy se u toho hodně nasmějí. »Tonda mě vždycky rád vidí a já mám radost, že se mu daří lépe a že jsem mu právě já mohl pomoci,« netají se Martin.

Kolektivní pomoc

Zuzana KRAJČÍKOVÁ (14 let): Pomoc tancem. ZŠ Slezská Ostrava. Zuzka již od mala ráda tančí a navštěvuje lekce baletu na základní umělecké škole. V rámci vystoupení navštěvují i lázně Klimkovice, kde vystupují před těmi, kteří jsou nemocní a nemohou chodit. Tato vystoupení si Zuzka vždy moc užívá a pokaždé si připomene, jaké má štěstí, že může stát na vlastních nohou a tančit. »Občas je docela těžké taneční prvky vysvětlit, ale je to pro všechny zábava. Je vždy vidět, jak se děti moc snaží, a i když jim to zrovna nejde, tak je pochválíme. Tato vystoupení si vždy moc užívám a pokaždé si připomenu, jaké mám štěstí, že mohu stát na vlastních nohou a tančit,« prohlásila Zuzka.

Pomoc přírodě

Martin ZILVAR (14 let): Lýkožrout. ZŠ V Domcích, Trutnov. Martin pomohl svému dědečkovi pokácet stromy nakažené lýkožroutem. I když mu bylo mohutných stromů líto, pochopil, že je lepší je pokácet a na místo nasázet mladé zdravé stromky, aby se v lese předešlo katastrofě. »Bylo mi líto mohutných stromů, ale pokáceli jsme je, odřezali větve a kmeny jsme naložili. Po třech dnech jsme vyvezli všechny kmeny a začali pálit větve, všechno to bylo nepoužitelné. Pak jsem odjel domů a každý den čekal dědův telefonát, ve kterém mě poprosí o pomoc při sázení malých smrčků a nějakých listnáčů. Jakmile mi děda zavolal, hned jsem vyrazil. Jelikož popel ze spáleniště už slehl, byl vynikajícím hnojivem pro nové sazeničky. No a s dobrým pocitem, že jsem i já pomohl odvrátit les od katastrofy, jsem se vrátil domů,« vyprávěl Martin.

Dobrý nápad

Daniel POLACH (14 let): Parlament na škole. ZŠ Slezská Ostrava. Daněk je členem školního parlamentu, který na jejich škole organizuje spoustu zajímavých akcí. Někdy jsou to oblíbené tematické dny, jindy pomoc se sbírkou peněz pro týraná zvířata nebo zapojení do charitativních akcí pro děti z nemocnic či na podporu léčby rakoviny. »Parlament si vybírá, které akce našim žákům nabídne, aktivně se zapojuje do prodeje charitativních předmětů. Takže u nás máme tradiční podzimní srdíčkové dny, podporujeme děti v nemocnicích, v květnu se prodávají žluté kytičky na podporu léčby rakoviny,« uvedl Daniel.

Pomoc n@ netu

Patrik VILČ (15 let): Možná to není ta holka z obrázku. ZŠ a MŠ Slavkov. Patrik rád hraje hry a tráví čas u počítače, stejně jako jeho kamarádi. Když se jednomu z nich zalíbila holka, již poznal pouze přes sociální síť, Patrik mu pomohl k obezřetnosti a spolu s ostatními vypátral, že se jedná o podvodný profil s fotkou modelky. Patrik tuto zkušenost považuje za dobré ponaučení i varování pro ostatní, že ne všemu se dá na internetu věřit. »Po cca měsíci si kámoš koupil do hry itemy v hodnotě 30 € a ta holka mu napsala, jestli jí něco nechce dát, že by mu byla vděčná, ale naštěstí kámoš nebyl tak hloupý a řekl, že ne,« popsal Patrik, kde byl zakopaný pes.

Speciální ocenění

Jan HOUDEK a Jan ČERMÍN (oba 15 let): Příběhy o Vítkovi Šachteli. ZŠ a MŠ Slavkov. Oba kluci by rádi upozornili na svého kamaráda Vítka, jehož tatínek nešťastnou náhodou oslepl v čase, kdy měla jeho rodina rozestavěný dům. Vítek, i přes svůj mladý věk, vzal na sebe téměř všechny povinnosti a tátovi pomáhá ve všem. Nejen že s ním jezdí do města autobusem, chodí s ním na procházky a vodí ho domů, ale stará se i o psa, zahradu, a dokonce začal spravovat i dům, za což si u svých vrstevníků získal velký obdiv.

Nikol HARABIŠOVÁ (10 let): Děti dětem 2017. ZŠ Lubina. Nikol chodí do malé školy, ve které se díky nápadu jejich paní ředitelky rozhodli pomoci českým dětem v Rumunsku a uspořádali pro ně sbírku školních pomůcek. V květnu své spolužáky v rumunském Eibentálu navštívili osobně a předali jim spoustu krásných a potřebných věcí. Z výletu se pak vraceli s dobrým pocitem, že i přes svůj mladý věk mohli pomoci.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – Dětský čin roku 2017