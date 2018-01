Egoismus, nebo pomoc bližnímu?

Národní bezpečnost, kterou polská vláda často opodstatňuje svůj odmítavý postoj k přijímání uprchlíků, není tak důležitá jako utrpení člověka. Tento názor v pondělí vyjádřil prezident polské biskupské konference, arcibiskup Stanislaw Gadecki, během tiskové konference konané u příležitosti 104. světového dne migrantů a uprchlíků. Politika Varšavy podle něj nemá příliš mnoho společného s křesťanstvím.

»Nejdůležitějším měřítkem nemůže být zájem státu nebo národní bezpečnosti, ale člověk,« citovala arcibiskupa agentura AFP. »Každý by chtěl žít v bezpečí, ale naše pozice nemá příliš mnoho společného s křesťanstvím,« dodal Gadecki. V případě Polska »osobní egoismus, obava o zachování vlastní bezpečnosti vítězí nad altruismem«. Uplatňování všeobecného zájmu na úkor jednotlivce považuje za společný prvek »všech druhů teroristických doktrín státu«.

AFP uvedla, že polská vláda, jejíž stanoviska související se sociální doktrínou církve často kopírují postoje biskupské konference, opakovaně ospravedlňuje odmítání přijímání migrantů zachováním národní bezpečnosti. Jinak tomu nebylo ani s kvótami na přerozdělení migrantů ze středomořských zemí do ostatních států Evropské unie. Polsko společně s Českou republikou a Maďarskem kvůli odmítání unijního mechanismu čelí žalobě Evropské komise.

Gadecki od vlády požaduje, aby zaručila právě i uprchlíkům bezpečnost a přístup k základním službám a aby vytvořila jiné řešení pro situaci imigrantů, než jejich zadržování. Citoval přitom nedělní výzvu papeže Františka, který řekl, že »kdykoli imigrant bouchá na naše dveře, je to možnost setkat se s Kristem«.

Nejen arcibiskup, ale i Die Linke.

Řeknete si: Co je nám do nějakého polského fráterníka! ... Ale pozor. I Vladimir Putin nedávno potvrdil známou pravdu, že komunismus a křesťanství vycházejí ze stejných principů. Protože »pojmy svobody, bratrství, rovnosti a spravedlnosti jsou obsaženy už v písmu svatém«, jak zdůraznil.

Tedy i komunisté, socialisté, humanisté a jiní zástupci autentické levice by měli být připraveni v první řadě myslet na všechny bídné (potřebné) »spolusoudruhy« (ať jsou černí, bílí, ať už patří mezi zátupce jakékoli víry) a až potom řešit případné složitosti z toho vyplývající. Tak jako nám v tomto směru jdou příkladem soudruzi z německé Die Linke. Ti - věrni základním levicovým principům (sociální) spravedlnosti, solidarity a humanity - vždy a všude zdůrazňují, že i »Právo na azyl je lidské právo«. A že jen nemluví do větru, že začleňování migrantů může fungovat, je-li dobrá vůle, dokazují sami také v praxi. Její lídři, resp. lídryně, pracují mj. jako sociální pracovnice v zařízeních pro uprchlíky a taková Amira Mohamed Ali-ová to dotáhla už na nejvyšší lídryni Levice v Dolním Sasku.

Přestaneme i my - v českých levicových luzích a hájích - být spíš než vlastenci (to by bylo v pořádku) až nacionalistickými sobci a začneme konečně uvažovat v globálních souvislostech? U vědomí toho, že naším společným nepřítelem nejsou ti ještě chudší, ale ti, kteří nás i je vykořisťují?!

Roman JANOUCH