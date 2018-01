FOTO - Haló noviny

KSČM: Volme Miloše Zemana!

Výkonný výbor ÚV KSČM jednoznačně podpořil Miloše Zemana ve druhém kole prezidentských voleb. Podle KSČM Zeman hájí české národní zájmy, a především tím se liší od svého protikandidáta Jiřího Drahoše.

»Střet o to, kdo bude příští hlavou státu, vrcholí. Je čas rozhodnutí. Teď musí stranou vše, v čem se s vítězem prvého kola neshodneme. V tom, na čem záleží především, hájí české zájmy současný prezident. I naše výzva je proto jednoznačná: Nenechme věci náhodě! Volme Miloše Zemana!« píše se v prohlášení Výkonného výboru ÚV KSČM.

Stanovisko komunistů upozorňuje i na zuřivost a neférovost Zemanových odpůrců. »Ti, kdo prohráli minule, jsou v menšině i v Poslanecké sněmovně. Tím víc usilují o revanš. Kdo volí jinak, toho přezíravě urážejí. Sami se pasují na přemoudřelé ‚elity‘. Své zemi škodí už skoro třicet let. To, co si chtějí vynutit teď, by jí ublížilo ještě víc,« uvádí se ve stanovisku.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip doplnil, že volání po změně bývá populární, ale Jiří Drahoš pozitivní změnu nenabízí. »Je důležité si vybrat cestu, která nabízí pozitivní řešení nejen pro naši současnost, ale i pro budoucnost. V této souvislosti musím podotknout, že některé změny mohou být i k horšímu,« podotkl Filip.

Podle prvního místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka je navíc podstatné, že na rozdíl od Drahoše Zeman nehodlá diskriminovat žádné politické strany. V minulém období dokázal, že s KSČM jedná jako s rovnou mezi rovnými. »Ať máme nebo nemáme rádi Miloše Zemana, je to jediná rozumná volba. Jediný garantuje, že bude komunikovat se všemi,« uvedl na Twitteru KSČM Šimůnek.

Místopředseda ÚV KSČM Josef Skála radí voličům, aby se zorientovali podle podporovatelů jednotlivých kandidátů. »Drahoše tlačí vítači časů, které se už vrátit nesmějí. Kdo nepřišel o zdravý rozum, volí Zemana,« řekl Skála.

Drahoš se Zemanem se příští týden utkají určitě ve dvou debatách na Primě a v ČT. Na 20. hodinu v neděli ohlásila předvolební duel i televize Nova, avšak Drahoš prozatím striktně na Novu jít odmítá. Je tedy možné, že bude Zeman v pořadu v neděli sám. Podobně to zřejmě dopadne v debatě na TV Barrandov. Prima zveřejnila okruhy, na které se chce obou kandidátů ptát. Týkají se ústavních změn, vyrovnání se s minulostí nebo zahraničních témat včetně migrace či vztahu k Rusku. Debata na Primě má proběhnout v úterý 23. ledna, od 20.15 hodin. V ČT se kandidáti utkají ve čtvrtek 25. ledna ve 20 hodin.

Drahošová šokovala

Zatímco Zeman se nyní podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka soustředí na přípravu na televizní debaty, Drahoš jezdí za svými voliči do regionů.

Také manželka prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše vyrazila dělat samostatně kampaň pro svého muže a zamířila na Pardubicko. V besedách s občany hned dvakrát šokovala, když se vysmívala Zemanově neuropatii, a když přiznala, že Drahošovi fandí redaktoři České televize.

První šokující moment přišel při debatě v pardubické kavárně. Zde se Eva Drahošová pokusila o vtip na účet Zemanova špatného zdravotního stavu. »Lidé radili, aby manžel trval na tom, že beseda musí trvat hodinu a půl a musí být celá vestoje,« žertovala Drahošová, čímž narážela na Zemanovy problémy s nohama. Kvůli cukrovce trpí neuropatií, tedy špatným prokrvením dolních končetin. Kvůli tomu se mu nejen špatně chodí, ale problémy mu dělá i dlouhé stání.

Podivný humor předvedla Drahošova manželka, která se do kampaně pustila s nečekanou vervou, i v reakci na útok nahé aktivistky na Zemana. Zeman byl několik vteřin po útoku zjevně otřesený, což Drahošová komentovala slovy: »Můj muž by se nahé ženy tolik nelekl.« Zeman byl přitom otřesený především z toho, že ho ochranka v reakci na útok tvrdě strhla stranou.

Neméně prapodivný moment potenciální první dáma předvedla ve chvíli, kdy mluvila o České televizi. »V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo,« řekla bez okolků. O nevyváženosti České televize, která má přitom vyváženost ve svém zákonném statusu, se v poslední době hodně diskutuje. Zejména moderátor Václav Moravec ve svých pořadech na Zemana neustále útočí a odmítl rovněž moderovat předvolební debatu s ním. To, že Moravec dávno není schopen nestrannosti, je podle některých pozorovatelů podmíněno i jeho osobní blízkostí k předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi.

(ste)