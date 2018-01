Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci vydali Babiše a Faltýnka ke stíhání

Policie bude moci pokračovat ve stíhání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka v případu padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Sněmovna včera oba poslance vydala ke stíhání.

Pro vydání v obou případech hlasovalo 111 ze 180 přítomných poslanců. Proti bylo 69 poslanců hnutí ANO. Babiš i Faltýnek podpořili své vydání, jak avizovali už před hlasováním.

Opoziční poslanci rozhodnutí sněmovny uvítali. Záležitost podle nich přísluší orgánům činným v trestním řízení a není úkolem sněmovny, aby zastupovala roli soudu.

»Bude dobré, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek budou mít možnost očistit své jméno před soudy. Na druhé straně musím říct ze své vlastní praxe, že české soudy neumožňují občanům, včetně politiků, z časového hlediska se očistit v nějaké přijatelné době. Nejen z hlediska Ústavy, ale i z tohoto časového hlediska, proto považujeme Andreje Babiše za nevinného a není pro nás problém ho akceptovat jako premiéra,« uvedl po hlasování předseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. Každý podle něj zná případy, kdy se lidé nedočkali rozhodnutí včas, jejich případy se vlečou mnoho let. »Jako zodpovědní politici věrní ústavní přísaze postupovat podle zákonů proto stále hledíme na Andreje Babiše jako na nevinného a za ostudu České republiky považujeme právě tu skutečnost, že nejen politici, ale hlavně normální lidé jsou celá léta vláčení po soudech, což je pro ně často diskvalifikující v zaměstnání i ve společnosti,« dodal Filip. Na druhé straně je podle něj třeba se zeptat, co bývalí ministři spravedlnosti a vlády v posledních deseti letech udělali pro to, aby změnili tento nepřijatelný stav.

»Hlasovali jsme pro vydání obou kolegů ne z toho důvodu, že jsou vinni nebo nevinni, to není naše úloha, ale proto, že spravedlnost v ČR by měla dostat volný průchod svému konání,« uvedl po hlasování předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Babiš: Je to objednávka mafie

Téměř pětihodinovou debatu ve sněmovně provázely slovní rozepře poslanců i kritika na adresu vyšetřování. »Můj projev nemá za cíl změnit váš názor. Dobře vím, že budete hlasovat politicky,« řekl Babiš. Pokud by poslanci vzali v potaz všechny argumenty a využili zdravý rozum, určitě by podle něj pro vydání nehlasovali. »Problém celé této vylhané politické kauzy je v tom, že jsem vstoupil do politiky. A možná právě i díky této kauze jsem toho litoval. Nicméně to nevzdám. To by se líbilo strašně moc lidem a našim vybraným politickým soupeřům,« uvedl předseda hnutí.

Odhaduje, že hnutí ANO přišlo v říjnových sněmovních volbách kvůli kauze o deset procent preferencí. Nyní má případ podle něj ovlivnit vznik nové vlády. »Je to objednávka mafie, která tady kradla miliardy,« prohlásil. Zisk padesátimilionové evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo neprovázela podle něj žádná korupce ani podvod. »Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení,« řekl.

Naprosto nepodložené obvinění?

»Nic nezákonného jsem neudělal, a proto se nechci skrývat za poslaneckou imunitu,« zdůvodnil svůj postoj Faltýnek. Své obvinění označil za naprosto nepodložené a za naprostý nesmysl. »Jediným důvodem pro opakovanou žádost o mé vydání je samozřejmě poškodit vítěze voleb, naše hnutí, relativizovat výsledky voleb prostřednictvím přímého ataku na nás,« řekl. Podezřelý je prý z toho, že údajně odstranil překážku pro spáchání trestného činu tím, že skryl identitu pravého vlastníka akcií firmy vlastnící Čapí hnízdo. Jediné, co ale podle svého názoru udělal, byl transparentní prodej akcií. Vyšetřovatel podle něj zatajil řadu věcí a jeho cílem je prý diskreditovat jeho osobu. »Nazývám to prostě sračkou. A velkou sračkou,« uvedl Faltýnek.

Rozhodnout může jen nezávislý soud

Zástupci jednotlivých stran vyjma hnutí ANO už předem uvedli, že vydání obou poslanců podpoří. »Budeme respektovat doporučení mandátového a imunitního výboru a hlasovat pro vydání pana Babiše i Faltýnka,« řekl novinářům Kováčik.

Babiš si za svůj výrok o možnosti objednat stíhání vysloužil ostrou kritiku řady poslanců. Vyzvali ho, aby v případě, že tomu tak skutečně je, odvolal ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který tuto pozici zastává od roku 2015.

»‏Podle premiéra Babiše lze v naší zemi objednat stíhání na zakázku. V normální vládě by se ministr spravedlnosti proti takovým slovům ohradil, nebo šel podat demisi,« uvedla v oficiálním prohlášení ODS. Také Starosty a nezávislé výrok pobouřil. Pokud ho Babiš myslí vážně, měl by Pelikána odvolat, konstatoval šéf STAN Petr Gazdík.

»Nejsme přesvědčeni o tom, že je tady možné objednat si trestní stíhání kohokoliv, nicméně nejsme také ti, kteří by měli kvalifikaci pro to, abychom byli zároveň soudci, policisty a státními zástupci, pro to tady máme demokratické instituce a proto jsme hlasovali také pro vydání obou poslanců,« míní Kováčik.

Imunita je obrana jedné moci před druhou.

Někteří poslanci v souvislosti s kauzou mluvili také o úplném zrušení imunity. Podle Pirátů jsou ale případy, kdy má tento institut svůj smysl. Místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová naopak míní, že imunita je mrtvá. »Slouží jen k politickým hašteřením a tomu, abychom se vzájemně přetahovali. To bychom měli změnit,« uvedla. ČSSD podle ní diskutuje o tom, jak imunitu upravit, například ji omezit jen na výroky, které poslanci vyřknou na půdě sněmovny.

Podle Filipa si je třeba rozmyslet, jestli chceme ctít dělbu moci, anebo ne. »Pokud bude trvat dělba moci mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak ta imunita není žádná výhoda. To je obrana jedné moci před druhou,« uvedl. Jako advokát má prý z devadesátých let ve své skříni několik politických kauz, které se týkají právě například sporů mezi mocí výkonnou a soudní. »Tak prosím ty, kteří říkají, že imunitu zrušíme a vyzývají k tomu, ať zváží, za čím jdou. Jestli chtějí nějakou diktaturu, kde bude jenom jeden rozhodovat o všech třech mocích, tak prosím. Ale ve chvíli, kdy uznáte, že je potřeba dělba moci, tak už to neopakujte, nebo řekněte, že chcete něco jiného, než parlamentní demokracii, která je základem naší české ústavnosti,« prohlásil Filip.

Respektovat neveřejnost jednání výboru

V debatě vystupovali především zástupci hnutí ANO, kteří hájili nevinu svých šéfů. »Opozice má dopředu jasno, že Babiš a Faltýnek musejí být vydáni,« řekla místopředsedkyně mandátového výboru Taťána Malá (ANO). Policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil podle ní lhal mandátovému a imunitnímu výboru při projednávání kauzy. »Nejsem si jistá tím, že policejní šetření je dlážděno dobrými úmysly,« uvedla Malá. Monika Oborná (ANO) řekla, že vystoupení Nevtípila bylo »mírně řečeno nepřesvědčivé«. »Nemohu vyloučit, že celá kauza je politicky motivovaná,« prohlásila. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) poté upozornil poslance, že jednání výboru je neveřejné a platí, že věci, se kterými měli možnost se seznámit při studiu spisového materiálu, nebo zazněly při výpovědích a slyšeních účastníků přizvaných na jednání výboru, by měly sloužit především k jejich orientaci, jak se rozhodnout při hlasování. »Měli by si je nechat pro sebe, nikoliv je tlumočit navenek, byť třeba mají pocit, že na plénu Poslanecké sněmovny tak mohou činit, tak se obávám, že nikoliv,« prohlásil.

Za způsob vedení výboru Grospiče pochválil po jednání sněmovny Kováčik. Poděkoval mu »za klid, nadhled a rozvahu, se kterou celou tu nelehkou kauzu zvládal«. »V nelehké situaci byl zejména proto, že někteří členové výboru nerespektovali, že jednání výboru je neveřejné ze zákona a některé skutečnosti, které nebyly vzhledem k tomu, že probíhá trestní řízení, určeny veřejnému sluchu, se z mandátového výboru vynesly,« uvedl Kováčik. Pokud by se to opakovalo, pohrozil »podáním na to, že někteří poslanci se chovají vedle zákona«.

Babiš a Faltýnek byli obviněni už před říjnovými sněmovními volbami pro podezření z dotačního podvodu a Babiš také z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Vinu popírají, stíhání má podle nich politické motivy. Policie v případu obvinila i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

(jad, ku)