Lamanšský průliv. FOTO - pixabay

Po tunelu v plánu most

Britský ministr zahraničí Boris Johnson navrhl údajně během čtvrtečního summitu francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, aby se mezi jejich zeměmi postavil most.

Šéf britské diplomacie podle zprávy listu The Guardian označil za »směšné«, že dvě z největších ekonomik světa jsou spojené jedinou železniční tratí. »Náš hospodářský úspěch závisí na dobré infrastruktuře a dobrém spojení. Měl by být tunel pod Lamanšským průlivem jen prvním krokem?« napsal Johnson ve čtvrtek na twitteru po britsko-francouzském summitu. Podle britských médií navrhl šéf britské diplomacie, aby se vybudoval 35 kilometrů dlouhý most mezi Británií a Francií. »Souhlasím, pojďme na to,« reagoval podle zdroje televize Sky News francouzský prezident Macron.

(čtk)