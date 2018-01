Ilustrační FOTO - Pixabay

Čínská porodnost loni klesla

Porodnost v Číně v loňském roce klesla, a to navzdory tomu, že čínská vláda v roce 2015 zrušila dlouholetou politiku jednoho dítěte a rozhodla umožnit všem párům mít dva potomky.

V roce 2016 bylo v Číně registrováno 17,9 milionu porodů, což znamenalo nárůst o téměř osm procent oproti roku předchozímu. V roce 2017 však bylo porodů pouze 17,2 milionu, oznámil ve čtvrtek čínský statistický úřad. Podle demografů tak uvolnění politiky jednoho dítěte mělo jen krátkodobý dopad.

Deník The Guardian uvedl, že zhruba 75 % čínských rodin nechce druhé dítě, především z ekonomických důvodů. Wang Ťien-ťün, který má osmiletého syna, se zatím ohledně druhého dítěte nerozhodl. »Pomáhat s přípravou do školy zabere spoustu času. A dokud nebudou mladšímu dítěti dva roky, nebude se moci matka vrátit do práce, což znamená velké omezení příjmů, na které teď nejsme připraveni,« vysvětlil.

V roce 2015 Peking rozhodl, že umožní všem párům mít dvě děti. Jedním z důvodů bylo zastavit rychlé stárnutí populace v Číně, která má v současnosti skoro 1,4 miliardy obyvatel. Téměř 15 % obyvatelstva dnes tvoří lidé starší 60 let a do roku 2030 budou podle odhadů představovat čtvrtinu čínské populace. Mnozí demografové prohlašují, že rozhodnutí povolit čínským rodičům mít dvě děti přišlo s ohledem na boj proti stárnutí populace příliš pozdě a je nadále příliš omezující. Řada expertů také odsuzuje celou politiku jednoho dítěte jako zbytečnou, protože v 80. letech, kdy byla zavedena, porodnost v Číně již přirozeně klesala.

(čtk)