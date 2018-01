Dějiny je třeba znát

Jiří Drahoš poněkud rozčíleně zareagoval na slova Miloše Zemana, který komentoval únor 1948 a události roku 1968. Prezident totiž konstatoval, že nekomunističtí ministři, kteří podali demisi, byli »blbí« a Dubček v srpnu roku 1968 se »podělal hrůzou«. Drahoš jeho slova odmítl: »Byť bychom si jistě všichni přáli, aby se události v roce '48 a '68 vyvinuly jinak, kdo nemá odvahu postavit se v diskusi tváří v tvář živým politikům, neměl by urážet mrtvé.« Jako obyčejně mně na současných pravicových politicích vadí ono slovo všichni. Co je to »všichni«? Tedy každý z nás. Nikdy nikde nebyli pro něco všichni. Vždycky byl někdo proti. I kdyby jeden jediný člověk se postavil proti většinovému názoru, nebylo by pravdou slovo »všichni«. Už Václav Havel se v kritických listopadových dnech takto vyjadřoval. Vypadalo to, jako by celý národ stál za jeho osobou, za těmi, co se drali k moci. A pak sliboval a zase sliboval. To, co se opravdu mělo stát, si ovšem nechával pro sebe. Nepochybuji o tom, že také Drahoš se chová stejně. Ono často je všechno jinak.

A pokud jde o historii? Miloš Zeman by ji jistě měl nechat v klidu, i když měl v podstatě pravdu. Ministři tehdejších pravicových stran, kteří podali demisi, skutečně si nemohli zvolit pro ně horší příležitost. A dodatečné tvrzení, že dr. Beneš o všem věděl, je jen pokusem svalit vinu na tehdejšího prezidenta. Také Tigrid ostatně ve svých písemnostech vyjadřuje nad tímto tvrzením překvapení. Zkritizoval například i to, že v době, kdy komunisté organizovali masy, nekomunističtí ministři a poslanci se zúčastňovali nikam nevedoucích oslavných schůzí či večeří, anebo, jak píše tehdejší velitel pražské Bezpečnosti historik Jindřich Veselý, odpočívali u svých milenek, atd. Tigrid ve svém Kapesním průvodci... uvádí i Gottwaldův citát, aby je (tedy nekomunisty) »ta blbost s demisí neopustila a nerozmysleli si to«.

A Dubček? Poté, co »zapomněl« v kapse neotevřený dopis Brežněva, se divil, o čem se v něm píše. To také ovlivnilo následující události, jimž se možná nechalo, četl-li by ho, zabránit. A v Moskvě? Nechť si Jiří Drahoš přečte knihu Zdeňka Mlynáře Mráz přichází z Moskvy. Možná, že pak by se zdržel jakéhokoli komentáře.

Ale stejně – doporučoval bych politikům, aby historii nechali odborníkům (nikoli ovšem těm z ÚSTRu) a raději se věnovali současným tématům, které je třeba přednostně řešit.

Jaroslav KOJZAR