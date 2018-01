Občané mají paměť

Asi zatměním mozku trpí někteří příznivci prezidentské kandidatury profesora Jiřího Drahoše. Tuhle jsem poslouchala v televizi ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského. Řekl, že »Zeman nám pět let neříkal pravdu…, když tvrdil, že nebude dělat žádnou prezidentskou kampaň…« - a celý rok ji dělá. Na co naráží? Že Miloš Zeman poctivě objížděl po celých pět let kraje a hovořil s občany a politiky samosprávy? Takto se přece přímo volená hlava státu má chovat, vlastně měl by se chovat každý politik. »Tvrdil, že se nebude zúčastňovat žádných televizních debat. Když mu teče do bot, chce se zúčastnit hned čtyř,« uvedl Žantovský další údajný Zemanův nedostatek. Do debat jde, protože jej k tomu vyzval protikandidát, a jistě to zajímá i veřejnost. Nešel do debat před prvním kolem. Ráda se poučím, zdali je běžné ve světě, že se stávající prezident účastní mediálních formátů s plejádou všech kandidátů.

Žantovský odmítá politiku »všech azimutů«, kterou při výkonu funkce hlavy státu realizoval právě Miloš Zeman. Ale co je na ní chybného? Jsem také pro takovouto politiku, nechci se obracet jen jedním směrem, orientovat se jen dovnitř Evropské unie či NATO. Chci rozvíjet spolupráci s celým světem.

Nejpikantnější však je, že člověk blízký Václavu Havlovi – muži, jenž proslul nerealizovanými sliby, vytahuje nyní, kde Zeman prý nemluvil pravdu. Tak si připomeňme, co občanům sliboval Václav Havel a jaká byla realita: Tak například slíbil, že úřad prezidenta přijme jen do nejbližších svobodných voleb… majetek v restituci nepřijme… zastával požadavek na současné rozpuštění Varšavské smlouvy i NATO (neměli bychom být v žádném vojenském paktu)… snil o republice, která bude také sociálně spravedlivá… Neříkat pravdu je podle pana Žantovského fatální chybou pro politika, pro prezidenta zejména!

Drahošovi příznivci, tak jako před pěti lety ti Schwarzenbergovi, se zase dostávají do křeče. Nechápu, proč je nyní takový hukot kolem textu inzerátu zadaného spolkem Zemanových přátel: »Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!« Text mi připadá standardně propagační, takových jsme v různých kampaních a volbách zažili hafo. Lidovec Bělobrádek doufá, že se Zeman »od hanebné inzerce distancuje a zarazí ji«. První místopředsedkyně ODS paní Udženija se nechala slyšet, že takové kampaně prý nikdy ODS nebude dělat. Hm, a jaké kampaně? Negativní, jakou je prý i tato? A jakou kampaň dělala ODS před druhým kolem senátních voleb blahé paměti, když v nich stanuli vítěz prvního kola Jiří Dolejš a Daniela Filipiová?

Je to opět dvojí metr. Mnozí počítají s tím, že občané nemají paměť. Mějte ji, prosím…

Monika HOŘENÍ