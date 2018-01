Těsná porážka s obhájci titulu Němci

Ve čtvrtfinálové skupině II mistrovství Evropy prohráli čeští házenkáři s úřadujícími mistry Evropy Němci 19:22. V chorvatském Varaždínu naši reprezentanti sahali po dalším úspěchu a zápas ztratili až v posledních minutách. Druhý zápas skupiny Slovinsko – Dánsko skončil po redakční uzávěrce.

Proti obhájcům titulu jsme začali sebevědomě, ale oproti Maďarsku jsme v prvních minutách neproměnili několik příležitostí (Bečvář, Kašpárek). Bylo třeba střílet na gólmana Heinevettera do dolní části branky. Štěstí pro nás, že podobně zahazovali šance i Němci. Skóre se proto přelévalo ze strany na stranu a během první čtvrthodiny žádný z týmů nevedl o víc jak branku. Až potom soupeř odskočil na dva góly (7:5). Náš kanonýr Zdráhala se v první půlce poločasu střelecky neprosadil, až v 18. min. proměnil sedmičku. Výborně chytal Mrkva, kterého naši trenéři nasadili od prvních minut místo Galii. Češi však skórovali třikrát za sebou a obrátili stav na 7:8. Němcům nevycházela kombinace a dělali řadu technických chyb, žel jsme jich moc nevyužili. Protože i český tým zbytečně chyboval. V 24. min. Němci při našem přesilovce hráli v útoku v šesti bez brankáře, gólman Mrkva chytil střelu a sám skóroval do prázdné branky soupeře. Vedli jsme 10:8, do šaten šli naši házenkáři se skóre 10:9. Vzhledem k mnoha chybám a špatným střelám na obou stranách padlo tak málo gólů. Střelecký souboj nejlepších kanonýrů obou týmů Zdráhaly a Gensheimera se nekonal.

Na začátku druhém poločase jsme soupeře opět drželi na uzdě a dostali se do vedení 13:11 a mohlo být vyšší, kdyby Horák proměnil nadějnou šanci. Byl to z obou stran vzhledem k důležitosti hodně nervózní zápas. Ve 40. min. byl stav nerozhodný 14:14 a za chvíli po dlouhé době šli do vedení Němci. Na obou stranách dominovali gólmani Tomáš Mrkva a Silvio Heinevetter. Naši však kontrovali Čípem a Kašpárkem a vedli jsme 16:15 a po gólu Zdráhaly a pravého křídla Čípa ve 47. min. 18:16. Němci spoléhali na Fätha, jemuž se mimořádně dařilo střelecky. V 53. min. měl o branku na kontě více opět soupeř (18:19), bohužel poté nevyrovnal Zdráhala ze sedmičky a naopak čtvrtá branka Německa za sebou je poslala do vedení 20:18. Trenér soupeře Christian Prokop poslal do branky Wolffa, jenž se zaskvěl několika zázračnými zákroky a za chvíli, tři minuty před koncem, byl poprvé v zápase třígólový rozdíl ve skóre. V těchto fázích se nám přestalo dařit střelecky. Když minutu a půl před klaksonem vedli Němci o čtyři góly, bylo rozhodnuto.

V dalším zápase skupiny se naše reprezentance střetne v úterý s Makedonií a o den později se Slovinskem.

Německo – Česko 22:19 (9:10)

Naše sestava a branky: Mrkva 1, Galia - Číp 6, Zdráhala 4/2, Kašpárek 4, Horák 3, Bečvář 1, Hrstka, Stehlík, Petrovský, Mubenzem, Kasal, Zeman, Landa, Kotrč, Sviták.

Nejvíce branek Německa: Fäth 8, Gensheimer 3/1. Rozhodčí: Gubica, Miloševič (oba Chor.). Sedmičky: 1/1 - 3/2. Vyloučení: 3:4.

1. Německo 3 1 2 0 72:69 4 2. Makedonie 2 1 1 0 50:49 3 3. Španělsko 2 1 0 1 54:40 2 4. Dánsko 2 1 0 1 52:50 2 5. Česko 3 1 0 2 62:81 2 6. Slovinsko 2 0 1 1 49:50 1





Čtvrtfinálová skupina I (Záhřeb): Norsko - Srbsko 32:27 (17:17), Chorvatsko - Bělorusko 25:23 (15:12). Pořadí: 1. Norsko (3 zápasy), 2. Švédsko (2), 3. Chorvatsko (3), 4. Francie (2) všichni 4, 5. Bělorusko (3), 6. Srbsko (3) oba 0 b.

(vs, tv)