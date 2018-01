Vítková ve stíhačce sedmá

Veronika Vítková neudržela ve stíhacím závodu Světového poháru v Anterselvě třetí místo po sprintu a po třech chybách na střelnici skončila sedmá. Zvítězila Němka Laura Dahlmeierová. Mezi muži oslavil osmou výhru v sezoně a třetí v řadě Johannes Thingnes Bö. Norský biatlonista předvedl ve stíhačce suverénní výkon s bezchybnou střelbou a o více než minutu porazil Francouze Martina Fourcada.

Nejlepší z Čechů Michal Šlesingr, který startoval z 55. místa po sprintu, minul až poslední ránu na střelnici a posunul se na 24. příčku. Bodoval i Adam Václavík, jenž si s jedním trestným kolem polepšil na 34. místo. Ztratil naopak Ondřej Moravec, po čtyřech trestných kolech po položkách vleže se propadl z desáté na 43. příčku.

Vítková chybovala jednou v první i druhé položce vleže a v polovině závodu byla dvanáctá. Na první stojce mířila přesně a posunula se zpět do desítky na deváté místo. Další nepřesnost sice přišla na poslední střelbě, ale chybovaly i ostatní závodnice a Vítková v závěru dokázala vybojovat sedmé místo.

»V první položce to byla její chyba, u druhé je mi to ale líto, protože měla čtyři pěkné rány a poslední byla těsná dole,« řekl šéftrenér Ondřej Rybář České televizi. »Na poslední střelbě zase byla rozházená, byla tam i rána se štěstím a ve finále jsme u poslední rádi za jedno kolo. Předvedla ale výborný finiš a se sedmým a třetím místem tady panuje spokojenost. Před olympiádou to je výborný výsledek,« uvedl Rybář.

Dahlmeierová chybovala jen jednou a především čistou závěrečnou položkou rozhodla o svém triumfu. V boji o stříbro ztratila Dorothea Wiererová před cílovou rovinkou hůlku. Běloruska Darja Domračevová, která ji soupeřce přišlápla, sportovně přestala finišovat a nechala Italku dojet druhou.

Oproti sprintu si pohoršily také Jessica Jislová, která klesla z 15. na 32. místo, a Eva Puskarčíková z 23. na 30. příčku. Jediný posun vzhůru zvládla Markéta Davidová, která startovala 46. a dojela na 39. místě.

Muži (12,5 km): 1. J. Bö (Nor.) 31:14,4 (0 tr. okruhů), 2. M. Fourcade (Fr.) -1:00,5 (1), 3. Šipulin (Rus.) -1:18,4 (1), 4. Peiffer (Něm.) -1:47,5 (1), 5. Svendsen (Nor.) -1:57,1 (0), 6. Jacquelin (Fr.) -2:00,8 (2), 7. Eder (Rak.) -2:03,8 (1), 8. Desthieux (Fr.) -2:22,9 (2), 9. Birkeland (Nor.) -2:25,7 (3), 10. Eberhard (Rak.) -2:26,7 (3), ...24. Šlesingr -3:14,6 (1), 34. Václavík -3:54,1 (1), 43. Moravec -4:17,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 774, 2. J. Bö 742, 3. Fak (Slovin.) 438, 4. Šipulin 428, 5. Peiffer 421, 6. T. Bö (Nor.) 380, ...23. Moravec 190, 24. Krčmář 190, 35. Šlesingr 108, 75. Soukup 16, 79. Krupčík 9, 85. Václavík 7.

Ženy (10 km): 1. Dahlmeierová (Něm.) 29:45,0 (1), 2. Wiererová (It.) -17,3 (2), 3. Domračevová (Běl.) -20,2 (2), 4. Eckhoffová (Nor.) -1:09,9 (4), 5. Mäkäräinenová (Fin.) -1:18,4 (2), 6. Višněvská (Kaz.) -1:20,1 (0), 7. Vítková -1:27,5 (3), 8. Bescondová (Fr.) -1:30,8 (3), 9. Vittozziová (It.) -1:32,9 (1), 10. Preussová (Něm.) -1:35,8 (2), ...30. Puskarčíková -3:17,4 (3), 32. Jislová -3:30,0 (3), 39. Davidová -3:53,1 (4).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 22 závodů): 1. Mäkäräinenová 544, 2. Kuzminová (SR) 523, 3. Wiererová 489, 4. Dahlmeierová 450, 5. Vítková 416, 6. Herrmannová (Něm.) 402, ...26. Puskarčíková 176, 53. Jislová 53, 80. Zvařičová 9, 83. Davidová 8 b.

