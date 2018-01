Berdych v Melbourne smetl Del Potra

Karolínu Plíškovou čeká po vyřazení Lucie Šafářové v osmifinále další krajanka Barbora Strýcová, která si hladce poradila s Američankou Bernardou Peraovou dvakrát 6:2. Už podesáté je v osmifinále úvodního grandslamu sezony Tomáš Berdych.

Nejlepší český hráč zvládl na jedničku utkání s nebezpečným Juanem Martínem Del Potrem. Nastřílel dvacet es, Argentince porazil přesvědčivě 6:3, 6:3 a 6:2 za dvě hodiny a 16 minut a o čtvrtfinále bude hrát s Italem Fabiem Fogninim.

Turnajová dvacítka Strýcová zvládla utkání s Peraovou, která se do soutěže dostala až jako náhradnice z kvalifikace, bez problémů. Nečelila žádnému brejkbolu, soupeřce vzala v každé sadě dvakrát servis a vyhrála za hodinu a osm minut. »Podařilo se mi do utkání dostat brzo, pak jsem ji už k ničemu nepustila. Zatím je to tu zápas od zápasu lepší,« řekla. V osmifinále Australian Open je Strýcová potřetí za sebou.

Utkání fedcupových vítězek Plíškové se Strýcovou bude zajímavé i tím, že si hráčky po minulé sezoně vyměnily trenéry. Plíšková angažovala Tomáše Krupu, kterého u Strýcové nahradil David Kotyza, mimo jiné bývalý trenér Petry Kvitové. Strýcová to tehdy nesla těžko. »Máme čistý stůl. Trochu jsme si o tom promluvily. Čas ukáže, jak to bude, ale teď je to v pořádku. Když se potkáme v šatně, normálně se pozdravíme. Každá máme svůj tým a jsme s ním spokojené,« řekla Strýcová.

Berdych měl výborné nástupy do všech setů. V prvním sice o náskok 2:0 přišel, ale pak šel znovu do vedení a nerozhodil se ani diskusí s rozhodčí. Ve druhé sadě už si náskok 2:0 pohlídal a přidal další brejk. Ve třetím vedl 5:0, pak sice nevyužil čtyři mečboly, ale po pátém už se radoval z vítězství. »Byl jsem dobře připravený, držel se plánu a jsem rád, že tady teď stojím jako vítěz,« řekl na kurtu a ocenil i svého soupeře Del Potra, za což si vysloužil potlesk zaplněných tribun.

Světová jednička Rumunka Simona Halepová potřebovala k postupu tři a tři čtvrtě hodiny. V duelu s Američankou Lauren Davisovou odvrátila tři mečboly a zvítězila 4:6, 6:4 a 15:13. Rozhodující set trval dvě hodiny a 22 minut.

Souboj bývalých světových jedniček vyzněl jasně pro Němku Angelique Kerberovou, která porazila Marii Šarapovovou 6:1, 6:3. Pro ruskou hvězdu tak skončil první start v Melbourne po trestu za pozitivní dopingový test na meldonium, který měla předloni právě na Australian Open a pak nesměla 15 měsíců hrát. Kerberová po loňské utrápené sezoně potvrdila skvělou formu v úvodu nového roku, v němž vyhrála všech 12 dosavadních zápasů.

Čtvrtý nasazený Alexander Zverev vypadl už v 3. kole. Dvacetiletého německého tenistu vyřadil Korejec Čong Hjon po setech 5:7, 7:6, 2:6, 6:3, 6:0 za tři hodiny a 22 minut. V osmifinále si vítěz zahraje se šestinásobným šampionem turnaje Srbem Novakem Djokovičem.

Zverevovi se dál nedaří prosadit na grandslamových turnajích, na kterých se ještě nedostal do čtvrtfinále. V Melbourne je třetí kolo jeho vyrovnaným maximem, nejdále se probojoval loni na trávě ve Wimbledonu, kde došel o kolo dál.

Korejce čeká nyní Srb Novak Djokovič. Ten si poradil se Španělem Albertem Ramosem 6:2, 6:3, 6:3, i když v zápase opět řešil zdravotní potíže a nechal se ošetřovat. »Musel jsem si ty body zasloužit. Nebylo to tak jednoduché, jak to vypadá,« řekl svěřenec Radka Štěpánka a Andre Agassiho. »Půl roku jsem nehrál, tak nemůžu mít velká očekávání. Ale momentálně jsem se svojí hrou spokojený,« uvedl srbský tenista, kterého od Wimbledonu trápil zraněný loket.

Dvouhra mužů - 3. kolo: Thiem (5-Rak.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:2, 7:5, Čong Hjon (Korea) - A. Zverev (4-Něm.) 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0, Fognini (25-It.) - Benneteau (Fr.) 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3, Sandgren (USA) - Marterer (Něm.) 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 (7:5), Fucsovics (Maď.) - Kicker (Arg.) 6:3, 6:3, 6:2, Berdych (19-ČR) - Del Potro (12-Arg.) 6:3, 6:3, 6:2, Djokovič (14-Srb.) - Ramos (21-Šp.) 6:2, 6:3, 6:3, Federer (2-Švýc.) - Gasquet (29-Fr.) 6:2, 7:5, 6:4.

Dvouhra žen - 3. kolo: Garciaová (8-Fr.) - Sasnovichová (Běl.) 6:3, 5:7, 6:2, Keysová (17-USA) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:4, Halepová (1-Rum.) - Davisová (USA) 4:6, 6:4, 15:13, Strýcová (20) - Peraová (USA) 6:2, 6:2, Ósakaová (Jap.) - Bartyová (18-Aus.) 6:4, 6:2, Kerberová (21-Něm.) - Šarapovová (Rus.) 6:1, 6:3, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - A. Radwaňská (26-Pol.) 6:2, 7:5.

Čtyřhra - 2. kolo: Peschkeová, Melicharová (13-USA) - Bringleová, Puigová (USA/Portor.) 6:2, 6:2, Krejčíková, Siniaková (16) - Dijasová, Linetteová (Kaz./Pol.) 6:4, 6:2, Kičenoková, Rodionová (Ukr./Aus.) - Kr. Plíšková, Vekičová (Chor.) 1:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (6-Fr.) - Pcheng Šuaj, Mirnyj (Čína/Běl.) 6:4, 6:4

