Exministr Stropnický manažersky selhal

Jako víceméně sehraný tandem vystupovaly v nedělní Partii televize Prima ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) a předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). Černochová se pustila do kritiky exministra obrany Stropnického a Šlechtová, která práci na obrazně vzala »z gruntu«, jí k tomu dodala dost munice.

Martin Stropnický (ANO), který vykonával v uplynulém období funkci ministra obrany v Sobotkově vládě, by neměl podle Černochové pokračovat v žádné ministerské funkci (Stropnický je v Babišově vládě ministrem zahraničních věcí). To, co zanechal své nástupkyni, především různé resty, je »nehrdinné, nehorázné« a nikdo nemůže chtít po nové šéfce resortu, aby byla »cvičenou opicí na podpisy«. Kritika Černochové se soustředila na každoroční nedočerpání rozpočtu obrany a nedodržení slibu Stropnického, že nástupkyni předá nové akvizice »v mašličkách«, tj. již předpřipravené.

Jak Černochová uvedla, za řízení ministra Stropnického zbylo v rozpočtu obrany v roce 2014 4,1 mld. Kč, v roce 2015 2,3 mld., v roce 2016 4,1 mld. a vloni 4,5 mld. korun. »Proboha, co tam ten chlap dělal?«

S touto kritikou souhlasí i místopředseda sněmovního výboru pro obranu Alexander Černý (KSČM). »Pan ministr Stropnický měl historicky nejlepší podmínky pro výkon funkce po celé volební období, tak dlouho nikdo ve funkci nevydržel. Dále nastala konjunktura a byly peníze, výbor obrany dokonce doporučoval zvýšit výdaje na obranu, ale ministr na to prozíravě nepřistoupil, protože věděl, že je stejně nevyčerpá,« reagoval s jistou dávkou ironie pro Haló noviny. Důvody pro oprávněnou kritiku vidí Černý i jinde: Existovala politická shoda napříč politickým spektrem, od komunistů po koalici, že je nutné zvyšovat prostředky na posilování obranyschopnosti české armády ve smyslu Ústavy ČR, tj. zajistit obranu území a občanů ČR. »K zahraničním misím máme my komunisté naprosto vyhraněný názor,« upřesnil stínový ministr obrany.

Průstřelné vesty, nekompatibilní radary…

Šlechtová vzala práci na ministerstvu obrany razantně. Už při nástupu do funkce neskrývala, že chce prověřit velké zakázky, které ministerstvo chystá, nebo jsou před dokončením. Prý jí nyní přicházejí anonymy, které ji vyzývají, aby se přizpůsobila pracovnímu tempu úředníků, a mnozí její podřízení jsou prý překvapeni, jaké otázky jim klade.

»Mně jde o to, aby MO mělo výsledky,« řekla s tím, že jejím cílem je zajištění dobré výstroje a výzbroje pro vojáky a modernizace armády. Upozornila také na řadu nedodělků a nejasností. Neprůstřelné vesty jsou prý průstřelné. »To je, žel, pravda. Takový je výsledek výběrových řízení, která nezajistila takovou balistickou ochranu vojáků, jakou jsme předpokládali,« reagoval Černý.

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost neschválil dokumentaci k armádním radiolokátorům, které má MO kupovat od Izraelců, nelze je totiž propojit s tuzemskými systémy. Ministryně žádá o nové podklady, např. nový znalecký posudek. Česká republika by totiž v opačném případě po podepsání smlouvy s Izraelem zaplatila za nákup a dovoz osmi radarů, nemohla by je ale efektivně používat. Podle stínového ministra obrany je to jeden z dalších příkladů, kdy ministr Stropnický nepostupoval zodpovědně.

Před rozhodnutím je také zakázka na nákup víceúčelových vrtulníků. Ministryně Šlechtová má pochybnosti, chce, aby se specifikovaly reálné požadavky na vrtulníky. »Nebudu zadávat ‚fantasy vrtulníky‘, které na trhu nejsou. Ztratíme tím mnoho let«, konstatovala v debatě a Černochová navázala, že si »vojáci mysleli, že vrtulníky jsou již nakoupeny, ale věci jsou jen v podobě koncepcí, a navíc prapodivných«. Stínový ministr Alexander Černý je v tomto bodě ve shodě. »Ministr Stropnický nám doslova lhal ještě v prosinci 2017 na výboru, přitom smlouva je v plenkách. Prokázal tím manažerské selhání. A udělat z něho ministra zahraničních věcí, je naprostý hazard pro naši zahraniční politiku!«

Využít domácí průmysl

Prioritou Šlechtové je využít pro zajištění potřeb armády domácí průmysl. S tím souhlasí Černochová i Černý, který se jen obává, aby nová šéfka resortu obrany nedělala jen audity a silná prohlášení, »a stejně nakoupíme například americkou techniku, která nebude stoprocentně použitelná v našich podmínkách«.

Řeč přišla i na smlouvu o podřízení 4. brigády rychlého nasazení AČR divizi německého bundeswehru, což byl další »kousek« exministra Stropnického, který se setkal s kritikou levicové opozice i řady odborníků. Šlechtová s Černochovou unisono v Partii tvrdily, že není pravdou, že by šlo o podřízenost. Zdali je tato smlouva vůbec v platnosti, ministryně prověří a bude se ptát také na zasedání NATO v únoru, kterého se zúčastní. Slíbila, že poté o tom bude informovat veřejnost. »Není to o tom, že by AČR byla něčemu podřízena. Pokud ano, ihned smlouvu zruším,« nechala se slyšet. »Tak to budeme paní ministryni držet palce, aby přišla s objektivní informací…« odtušil poslanec Černý.

Šlechtová: Premiérem Babiš

Jediná výraznější disharmonie mezi političkami ANO a ODS byly v pohledu na jednání o vládě a v názoru na premiéra Andreje Babiše (ANO), který v minulém týdnu naznačil, že nemusí být součástí dalšího kabinetu. Šlechtová je loajální k ANO, a proto za sebe zdůraznila, že »předseda hnutí ANO je premiérem, a zůstane premiérem«, a že nemá jiné informace, neboť je sice členkou vlády, ale nikoli předsednictva ANO a vyjednávacího týmu. Pokud Babiš sám se rozhodne k něčemu jinému, je to čistě jeho věcí, dodala.

