FOTO - Pixabay

Vlastníci pozemků zdržují rekonstrukce silnic

Přípravu některých velkých rekonstrukcí silnic v Libereckém kraji komplikují vlastníci přilehlých pozemků.

Jsou to přitom projekty za desítky milionů korun, na které chce kraj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získat zhruba 1,1 miliardy korun. Požádat o dotace však musí ještě letos, jinak o peníze přijde, řekl hejtmanův náměstek Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj). Rekonstrukce za téměř 1,5 miliardy korun by se díky evropským penězům mohlo dočkat zhruba 75 kilometrů silnic v kraji.

V novém programovacím období je možné z IROP platit jen opravy páteřních komunikací, což jsou většinou silnice druhých tříd. Zrekonstruovány by díky evropským dotacím mohly být třeba silnice 268 z Mimoně po hranici kraje, silnice 290 z Roprachtic na Kořenov a silnice 610 z Turnova přes Přepeře po hranici se Středočeským krajem. »Na problémy narážíme zhruba u čtyř projektů, třeba v případě plánovaného obchvatu Zákup řešíme jednoho vlastníka a vyvlastnění pozemku,« řekl Pieter.

Podle něj se zkomplikovala také příprava jednoho z klíčových projektů, kterým je rekonstrukce silnice z Turnova na střední Čechy. »Před konečným vydáním stavebního povolení nás napadl jeden vlastník, že dojde k zatížení hlukem a nesouhlasí s úpravou křižovatky, která je pro nás důležitá,« popsal problém hejtmanův náměstek. Stavba zahrnuje i obnovu části Nádražní ulice v Turnově a náklady se odhadují na téměř 177 milionů korun. Kraj by měl zaplatit něco málo přes 32 milionů korun, dalšími miliony se ale budou podílet Turnov a obce na trase. Bez dotací by ale nebylo možné tak nákladný projekt realizovat.

Liberecký kraj vlastní 2076 kilometrů silnic nižších tříd, což je 86 procent komunikací na jeho území. Přestože do jejich rekonstrukcí a oprav investoval v posledních osmi letech přes 6,5 miliardy korun, stále je téměř polovina silnic ve špatném či havarijním stavu. Podle analýzy, kterou si Liberecký kraj nechává každoročně zpracovat, bylo na konci loňského roku v nevyhovujícím či dokonce havarijním stavu téměř 990 kilometrů silnic a ve výborném stavu méně než 269 kilometrů. Letos by mělo do velkých rekonstrukcí v kraji jít kolem 700 až 800 milionů korun. Z vlastního dá kraj 300, zbytek chce získat ze státních a evropských fondů.

(ng)