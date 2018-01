Štěpánek novým předsedou Zelených

Předsedou Zelených se stal Petr Štěpánek, starosta Prahy 4. Většinu získal už v prvním kole volby.

Měl dva protikandidáty, radního Prahy 7 Františka Voseckého a horolezce a učitele Jana Šlechtu. Štěpánek je ve straně od roku 2003. Povoláním je biolog a vysokoškolský pedagog. Funkce první místopředsedkyně se ujme Magdalena Davis, bioložka a manažerka v oblasti životního prostředí. »Dnešní volbu vnímám jako návrat do politického středu. V dolní komoře je devět stran, ani jedna se životnímu prostředí nevěnuje. To je téma, které nám nikdo nemůže vzít,« řekl Štěpánek.

»Petr Štěpánek je předsedou Zelených, k čemuž mu gratuluji, a doufám, že jeho vnímání světa bude více realistické a bude brát v potaz i potřeby lidí ve vztahu k přírodě a jejich společné symbióze vzájemného bytí,« reagoval na zvolení nového šéfa Zelených předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Strana Zelených je podle Štěpánka stranou se třemi pilíři, první je environmentální, druhý sociální, třetím pilířem je pak svoboda a demokracie. Zelení by měli svoji sílu obrátit navenek, ne být kakofonií stovek a tisíců hlasů, které si odporují. Strana nemá papouškovat průzkumy, ale jít za lidmi a zjistit, co je pálí, uvedl v kandidátském projevu Štěpánek. Navrhl, aby Zelení měli stínovou vládu, stínové mluvčí, kteří by témata schvalovaná vládou veřejně komentovali. Vznikne nejspíš do tří měsíců. Předsedu strany by podle něj pro příště měly nominovat krajské konference.

Strana Zelených na svém sjezdu podpořila v druhém kole prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Vyzvala též své členy a příznivce, aby se aktivně zapojili do kampaně. Zelení jsou v kontaktu s Drahošovým týmem, dobrovolníci pomáhají v kampani. I na sjezdu si zájemci mohli brát placky či plakáty, kterou podporují Drahoše do funkce prezidenta.

