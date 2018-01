ILUSTRAČNÍ FOTO - haaretz.com

Trest smrti pro Němku z IS

V irácké metropoli Bagdádu byla za zapojení do teroristické organizace Islámský stát (IS) odsouzena k smrti Němka marockého původu.

Totožnost ženy soud nezveřejnil. Proti rozsudku se odsouzená může odvolat. Podle agentury AFP je to poprvé, co irácký soud v souvislosti s IS odsoudil k smrti Evropanku.

Žena byla odsouzena za to, že »poskytovala logistickou a jinou podporu teroristické organizaci,« uvedl v prohlášení soudce Abdal Sittar Bajrakdar. Odsouzená se podle něj přiznala, že do Sýrie a následně do Iráku přicestovala se svými dvěma dcerami, které se poté provdaly za bojovníky IS. Německá média uvádějí, že odsouzenou je Lamia K., která pochází z porýnského Mannheimu.

Odsouzená byla podle The Independent zadržena iráckými vojáky, když armáda z rukou IS loni v červenci dobyla Mosul. Spolu s ní bylo zatčeno i mnoho dalších stoupenkyň IS.

V červenci německé ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že byla v Mosulu zatčena 16letá Němka, která se přidala k IS. Německý týdeník Der Spiegel tehdy napsal, že zadrženy byly další tři německé občanky, včetně jedné marockého a druhé čečenského původu. Ženy byly převezeny do věznice nedaleko letiště v Bagdádu a němečtí diplomaté k nim podle týdeníku neměli přístup.

Irácké úřady přesné údaje o celkovém počtu zadržených džihádistů nesdělily. Pouze v severoirácké provincii Ninive, kde se Mosul nachází, bylo podle generála Vásika Hamdáního zatčeno 4000 radikálů.

(čtk)