Prase mezi odpadky hrdinou Itálie

Italský politický a mediální svět na týden rozbouřila fotografie prasete mezi odpadky, kterou na Facebooku zveřejnila šéfka pravicové strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová. Zaútočila tak na římskou starostku Virginii Raggiovou z populistického Hnutí pěti hvězd, jejíž radnice se podle Meloniové nedokáže vypořádat s problémem odpadu.

Později vyšlo najevo, že pašík patří člence římského mafiánského klanu Casamonica, napsal s odvoláním na Raggiovou server Il Fatto Quotidiano. »Fakt, že volební kampaň dohnala Giorgii Meloniovou k tomu, aby zveřejnila fotografii prasete na ulici, se mi nelíbí. Politika by měla vypadat jinak. Zjistili jsme, že zvíře patří člence rodiny Casamonica. Ta místní policii přiznala, že jí pašík utekl předchozí den,« uzavřela polemiku Raggiová.

Fotografie a později i video zvířete v ulicích římského předměstí vyvolaly živou diskusi v médiích a na sociálních sítích. Deník Libero Quotidiano středopravé orientace v jednom z titulků napsal, že římskou vlčici vystřídalo prase.

»Co to má znamenat? Může se snad prase prohrabávat v odpadcích u popelnic jen proto, že patří klanu Casamonica?« reagovala na vystoupení starostky strana Bratři Itálie. Raggiové její členové vzkázali, že by se za problémy s odpadem měla stydět a »hlavní město by se měla pokusit vyčistit«.

Jméno jako milenka Mussoliniho

Komik Gene Gnocchi pravici rozzuřil tvrzením, že zvíře se jmenuje Claretta Petacciová podle milenky Benita Mussoliniho. »Clarettu, jejímž jediným hříchem byla láska k Mussolinimu, po jehož boku zemřela, nyní zavrženíhodně přirovnávají k praseti,« reagoval podle ČTK pravicový deník Il Giornale.

Italské parlamentní volby se mají konat 4. března. Utkají se v nich tři hlavní politické bloky: strany pravého středu, strany levého středu a Hnutí pěti hvězd. Podle volebních průzkumů vede uskupení pravého středu, jež vytvořilo předvolební koalici. Ta by podle průzkumu Euromedia Research zveřejněného 16. ledna získala 39 % hlasů, strany levého středu jen 19,7 % hlasů a Hnutí pěti hvězd 26,3 %.

(rj)