Plíšková udolala Šafářovou. A čeká ji Strýcová

Tenistka Karolína Plíšková vyhrála český souboj v třetím kole Australian Open. Turnajová šestka neztratila v duelu s Lucií Šafářovou ani jednou servis a zvítězila po setech 7:6 a 7:5. V osmifinále ji čeká další krajanka Barbora Strýcová, která si hladce poradila s Američankou Bernardou Peraovou dvakrát 6:2. Už podesáté je v osmifinále úvodního grandslamu sezony Tomáš Berdych.

Nejlepší český hráč zvládl na jedničku utkání s nebezpečným Juanem Martínem Del Potrem. Nastřílel dvacet es, Argentince porazil přesvědčivě 6:3, 6:3 a 6:2 za dvě hodiny a 16 minut a o čtvrtfinále bude hrát s Italem Fabiem Fogninim.

Kamarádský boj

V první sadě si Plíšková i Šafářová držely podání a i tie-break byl vyrovnaný. Za stavu 6:5 měla Šafářová setbol, ale Plíšková při svém servisu nezaváhala. Sama pak využila setbol po chybě soupeřky z bekhendu a zkrácenou hru získala 8:6.

Ve druhém setu si Šafářová vypracovala ve druhé hře jediný brejkbol, ale Plíšková ztrátu servisu zahnala. V jedenácté hře vzala Šafářové podání na 6:5 a vzápětí zápas dopodávala. Mečbol proměnila jedenáctým esem.

»Jsem nadšená, že jsem si udržela celý zápas servis. Podání od prvního zápasu zlepšuju, je to nejdůležitější část mé hry a je hodně důležité, že funguje. Tohle byl velmi těžký zápas. S Lucií hrajeme vždycky vyrovnaně,« řekla Karolína Plíšková.

»Bojovaly jsme, obě jsme chtěly vyhrát, ale v kamarádském rozpoložení. Prohra mě mrzí, ale na začátek sezony je úroveň mého tenisu vysoká. Snad vítězství přijdou,« řekla Lucie Šafářová.

Dvacítka bez potíží

Turnajová dvacítka Barbora Strýcová zvládla utkání s Peraovou, která se do soutěže dostala až jako náhradnice z kvalifikace, bez problémů. Nečelila žádnému brejkbolu, soupeřce vzala v každé sadě dvakrát servis a vyhrála za hodinu a osm minut. »Podařilo se mi do utkání dostat brzo, pak jsem ji už k ničemu nepustila. Zatím je to tu zápas od zápasu lepší,« řekla Strýcová, která je v osmifinále Australian Open potřetí za sebou.

Utkání fedcupových vítězek Plíškové se Strýcovou bude zajímavé i tím, že si hráčky po minulé sezoně vyměnily trenéry. Plíšková angažovala Tomáše Krupu, kterého u Strýcové nahradil David Kotyza, mimo jiné bývalý trenér Petry Kvitové. Strýcová to tehdy nesla těžko. »Máme čistý stůl. Trochu jsme si o tom promluvily. Čas ukáže, jak to bude, ale teď je to v pořádku. Když se potkáme v šatně, normálně se pozdravíme. Každá máme svůj tým a jsme s ním spokojené,« řekla Strýcová.

Výborné začátky

Berdych měl výborné nástupy do všech setů. V prvním sice o náskok 2:0 přišel, ale pak šel znovu do vedení a nerozhodil se ani diskusí s rozhodčí. Ve druhé sadě už si náskok 2:0 pohlídal a přidal další brejk. Ve třetí vedl 5:0, pak sice nevyužil čtyři mečboly, ale po pátém už se radoval z vítězství. »Byl jsem dobře připravený, držel se plánu a jsem rád, že tady teď stojím jako vítěz,« řekl Tomáš Berdych na kurtu a ocenil i svého soupeře Del Potra, za což si v sobotu vysloužil potlesk zaplněných tribun.

Allertová nestačila

Ve včerejším programu čtvrtého kola se představila Denisa Allertová, která však svůj osmifinálový debut v Melbourne nezvládla. Čtvrté nasazené Elině Svitolinové z Ukrajiny podlehla 3:6, 0:6 a své grandslamové maximum dál nevylepší.

Allertová, jež v Melbourne postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace, dosud na turnaji neztratila ani set, včera však na kurtu nestačila. Krok s favorizovanou soupeřkou držela jen v úvodu, kdy si navzájem prolomily podání, pak už ale Češka na servisu ztrácela.

Za celý zápas si Allerová, jíž momentálně patří v žebříčku WTA 130. místo, jen dvakrát udržela podání. Ve druhém setu dokonce uhrála při vlastním servisu jen čtyři fiftýny.

Svitolinová, která jediný předchozí zápas s Allertovou před dvěma lety v Dauhá prohrála, proměnila po 58 minutách první mečbol a po Kateřině Siniakové získala v Melbourne další český skalp.

Účast v osmifinále je i tak pro Allertovou největším úspěchem na grandslamovém turnaji. Dosud byla nejdále v roce 2016 ve třetím kole právě na Australian Open.

(mak, tv, čtk)

Z výsledků Australian Open

+*MUŽI – dvouhra, 3. kolo: Federer (2-Švýc.) - Gasquet (29-Fr.) 6:2, 7:5, 6:4, Čong Hjon (Korea) - A. Zverev (4-Něm.) 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0, Thiem (5-Rak.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:2, 7:5, Berdych (19-ČR) - Del Potro (12-Arg.) 6:3, 6:3, 6:2, Djokovič (14-Srb.) - Ramos (21-Šp.) 6:2, 6:3, 6:3, Fognini (25-It.) - Benneteau (Fr.) 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3, Sandgren (USA) - Marterer (Něm.) 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 (7:5), Fucsovics (Maď.) - Kicker (Arg.) 6:3, 6:3, 6:2, 4. kolo: Nadal (1-Šp.) - Schwartzman (24-Arg.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, Dimitrov (3-Bulh.) - Kyrgios (17-Austr.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4), Čilič (6-Chorv.) - Carreňo (10-Šp.) 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3), Edmund (Brit.) - Seppi (It.) 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.

+*ŽENY – dvouhra, dvouhra - 3. kolo: Halepová (1-Rum.) - Davisová (USA) 4:6, 6:4, 15:13, Karolína Plíšková (6-ČR) - Šafářová (29-ČR) 7:6 (8:6), 7:5, Garciaová (8-Fr.) - Sasnovichová (Běl.) 6:3, 5:7, 6:2, Keysová (17-USA) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:4, Ósakaová (Jap.) - Bartyová (18-Austr.) 6:4, 6:2, Strýcová (20-ČR) - Peraová (USA) 6:2, 6:2, Kerberová (21-Něm.) - Šarapovová (Rus.) 6:1, 6:3, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - A. Radwaňská (26-Pol.) 6:2, 7:5, 4. kolo: Svitolinová (4-Ukr.) - Allertová (ČR) 6:3, 6:0, Wozniacká (2-Dán.) - Rybáriková (19-SR) 6:3, 6:0, Suárezová (Šp.) - Kontaveitová (32-Est.) 4:6, 6:4, 8:6, Mertensová (Belg.) - Martičová (Chorv.) 7:6 (7:5), 7:5, čtyřhra, 3. kolo: Šafářová, Strýcová (4-ČR) - Cirsteaová, Haddadová Maiaová (Rum./Braz.) 2:6, 6:0, 6:4, Bradyová, Kingová (USA) - Melicharová, Peschkeová (13-USA/ČR) 6:4, 7:6 (7:5).

+*MIX - 1. kolo: Peschkeová, Kontinen (4-ČR/Fin.) - Hivesová, Mousley (Austr.) 6:4, 6:1, Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (6-ČR/Fr.) - Pcheng Šuaj, Mirnyj (Čína/Běl.) 6:4, 6:4, Spearsová, Cabal (USA/Kol.) - Voráčová, Martin (ČR/Fr.) 6:4, 6:7 (4:7), 10:6.