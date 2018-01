FOTO - Pixabay

Snowboardistky jsou v úžasné formě! Ledecká i Samková necelý měsíc před olympiádou v Pchjongčchangu ovládly závody Světového poháru

Jsou to před blížící se zimní olympiádou v Pchjongčchangu fantastické zprávy. Obě dvě naše medailová želízka ve snowboardingu jsou ve skvělé formě! Ester Ledecká vyhrála v sobotu ve slovinské Rogle i čtvrtý obří slalom sezony a Eva Samková týž den ovládla závod Světového poháru ve snowboardcrossu v tureckém Erzurumu. Obhájkyně zlata z poslední olympiády v Soči navíc obsadila spolu s Vendulou Hopjákovou obsadily druhé místo v závodu snowboardcrossových dvojic.

Ledecká v sobotu navázala na prosincové výhry z Carezzy a Cortiny a lednový triumf v Lackenhofu. Jediný závod na snowboardu nevyhrála česká reprezentantka v tomto ročníku den po triumfu v obřím slalomu v Cortině, kdy byla devátá v neolympijském slalomu.

»Samozřejmě, že mě vyhrávat baví. Mám ale pořád spoustu rezerv, které můžu dohnat. Jsem ráda, že mi to takhle jezdilo a můj tým odvedl fantastickou práci, což je moje obrovská výhoda,« uvedla Ester Ledecká. Dvaadvacetiletá závodnice, jež kombinuje snowboarding se sjezdovým lyžováním, vede suverénně pořadí SP v paralelních disciplínách.

Stejně jako ve všech předchozích závodech v sezoně byla Ledecká v Rogle nejrychlejší v kvalifikaci a ve vyřazovacích kolech na ni postupně nestačily Ukrajinka Annamari Dančová, Ruska Jekatěrina Chatomčenkovová, domácí Slovinka Gloria Kotniková a Rakušanka Claudia Rieglerová, jež nedokončila finálovou jízdu. »Vůbec nevím, jak jela. Soustředila jsem se na sebe, abych se dostala co nejdřív do cíle. Nemám čas se dívat vedle, co ona tam dělá,« řekla Ledecká.

Připsala si již třinácté vítězství v kariéře a čtvrté v Rogle, kde vyhrála už v letech 2014, 2016 a 2017. »Věděla jsem, že to může být hattrick. Mám z toho strašnou radost, ale já mám radost z vítězství na jakémkoli kopci,« podotkla.

Silný kašel

Šanci na další vítězství měla znovu v neděli, ovšem zastavila ji nemoc. Druhý obří slalom víkendu tak musela vynechat. »Ester měla celou noc silný kašel, ráno se probrala s lehkou chřipkou. Vzhledem k dalšímu programu - aby se to na ní nepodepsalo mnohem víc - se rozhodla nestartovat. Je to spíš z preventivních důvodů,« řekl webu manažer Ledecké Viktor Valta.

Českou reprezentantku nyní čeká přesun do Bulharska na další dva závody snowboardového SP, které se pojedou tento týden v pátek a v neděli.

Výhra pro otce

Samková své osmé vítězství v elitním seriálu věnovala otci, který ji v týdnu zemřel. I proto účast v Erzumu do poslední chvíle zvažovala. »Život mi píše různé příběhy a zkouší moji odolnost. Byl to právě taťka, který mě spolu s mojí mamkou učil bojovat, nevzdávat se a věřit, že cesta, kterou jsem si vybrala, je správná. Dnes jsem vyhrála pro něj. Porazit smutek a poprat se o své místo je přesně to, co by si přál a byl by na mě pyšný,« uvedla Eva Samková v sobotu v tiskové zprávě. Tento týden se vrátí z Turecka domů, aby mohla být s rodinou.

Olympijská šampionka ze Soči se úspěšně vrátila do Světového poháru po zranění ramene, kvůli kterému přišla o závody ve francouzském Val Thorens, rakouském Montafonu a v italské Cervinii. V této sezoně byla nejlépe druhá v září v argentinském Cerro Catedral.

V Erzurumu vyhrála Samková osmifinále, ze čtvrtfinále a semifinále postoupila vždy jako druhá za Chloe Trespeuchovou z Francie. Do finále neodstartovala ideálně, na prvním mezičasu byla třetí, ale zrychlila a vyhrála právě před Trespeuchovou, která vede pořadí disciplíny SP. Samková se posunula na sedmou příčku.

»Evku provázely technické problémy při startu, se kterými se však vyrovnala. Po zranění ramene a rekonvalescenci ukázala, že neztratila nic ze své psychické síly a formy,« řekl trenér Marek Jelínek, který vysekl Samkové poklonu.

»Dva dny jsme se rozmýšleli, zda má nastoupit, nebo se vrátit domů. Měla připravenou letenku a rozhodnutí bylo na ní. Po dohodě s rodinou se rozhodla zůstat,« vylíčil Jelínek. »Svou výhrou ukázala, jak obrovsky silná osobnost v ní dřímá. Skláním se před ní a věřím, že se jí dostane klidu, který teď potřebuje,« dodal kouč.

Z vítězství se Samková radovala skoro po roce. Dosud naposledy svěřenkyně kouče Marka Jelínka nenašla přemožitelku loni v únoru v německém Feldbergu, kde by měla jet 3. a 4. února poslední závody před olympiádou.

Poučení z chyb

V nedělním snowboardcrossu dvojic byla partnerkou Evy Samkové Vendula Hopjáková a společně skončily druhé. Rychlejší byly jen Francouzky Chloé Trespeuchová a Nelly Moenneová Loccozová, které vyhrály i předchozí prosincový závod v Rakousku. Tam česká dvojice nestartovala, neboť obě snowboardistky byly v té době zraněné.

Reprezentační trenér Jelínek úspěch svých svěřenkyň ocenil. »Je to skvělý výsledek, když si uvědomíte, že si obě v prosinci prošly zraněním ramene, Eva navíc zprávou o smrti táty. Obě ukázaly sílu, Vendy navíc potvrdila, že do světové špičky právem patří i ona,« uvedl v tiskové zprávě.

Hopjáková se snažila vyvarovat chyb, které udělala v sobotu, kdy skončila na 27. místě. »Vím, kde jsem chybovala, tentokrát jsem zlepšila start, klopenky jsem nedala nejlíp, ale celkové to bylo lepší. Dojela jsem třetí a Eva nás ještě vytáhla na druhé místo,« komentovala Vendula Hopjáková svůj výkon.

Česká dvojice dojela v semifinále druhá za Italkami, ve finále je ale dokázala porazit. Třetí za Samkovou a Hopjákovou skončily Kanaďanky Meryeta Odineová a Zoe Bergermannová.

(koz, čtk)

Fakta ze SP ve snowboardingu

+*ERZURUM – snowboardcross, muži: 1. Visintin (It.), 2. Vaultier (Fr.), 3. Hämmerle (Rak.), ...48. Vintr, 49. Kubičík, 60. M. Koudelka (všichni ČR), průběžné pořadí SP (po 6 z 12 závodů): 1. Pullin (Austr.) 3346, 2. Vaultier 3320, 3. Hämmerle 2720, ...31. Kubičík 455, 74. Vintr 28, 88. M. Koudelka 11, ženy: 1. Samková (ČR), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Moioliová (It.), ...27. Hopjáková, 32. Veselková (obě ČR), průběžné pořadí (po 6 z 12 závodů): 1. Trespeuchová 4100, 2. Moioliová 3830, 3. Jacobellisová (USA) 3380, ...7. Samková 2160, 30. Hopjáková 335, 45. Louthanová (ČR) 24. Dvojice, muži: 1. Perathoner, Visintin (It.), 2. Hämmerle, Schairer (Rak.), 3. Holland, Deibold (USA), ...16. Koudelka, Kubičík (ČR), ženy: 1. Moenneová Loccozová, Trespeuchová (Fr.), 2. Hopjáková, Samková (ČR), 3. Odineová, Bergermannová (Kan.).

+*ROGLA – obří slalom, sobota - muži: 1. Prommegger (Rak.), 2. Coratti (It.), 3. Karl (Rak.), ...48. Brůžek (ČR), ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Rieglerová, 3. Dujmovitsová (obě Rak.).