Snad nezapomeneme, jak chutnají domácí jablka

Není všechno zlato, co se třpytí. Stejně tak je tomu i s dovozy různých komodit ze zahraničí. V posledních dnech se v některých místech republiky objevila jablka, která obsahovala látky, jež mohou člověku poškodit jeho zdraví. Rozčarováni jsou i obchodníci, kteří je musí ze své nabídky stahovat. V současné době jsou ceny jablek jedny z nejvyšších za posledních pár let. Průměrná cena se pohybuje kolem 35 Kč za jeden kilogram. U některých vybraných odrůd však cena dosahuje až 50 Kč za jeden kilogram. Ceny dle ekonomů odpovídají údajně cenám evropských trhů. Ovocnářská unie ČR uvádí, že neúroda jablek přispěla k jejich nedostatku na trhu a tím i ke zvýšení jejich ceny. U nás jsme loni sklidili 119 310 tun ovoce, což je jedna z nejnižších sklizní od roku 1990. Nejen počasí je viníkem současného stavu. Mnozí pěstitelé ovoce skončili vzhledem ke svému věku, většina však proto, že se jim ze strany státu, respektive ze strany ministerstva zemědělství, dostává minimální podpory. Právě tento resort by se měl urychleně zamyslet nad možným řešením, abychom ovoce nemuseli každým rokem jen dovážet.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR