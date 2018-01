Ilustrační FOTO - Pixabay

Opět bylo tepleji

Rok 2017 byl v České republice s průměrnou teplotou 8,6 stupně Celsia opět teplejší než obvykle, tři předešlé roky přinesly ale odchylku ještě výraznější a zařadily se mezi rekordní.

Z měsíců se nejvíce od normálu počítaného podle let 1961 až 1990 odchýlil loni březen, a to o 3,5 stupně Celsia do plusu. Roční srážkový úhrn 675 milimetrů zařazuje loňský rok mezi roky srážkově normální. Hodnocení na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

»Rok 2017 byl s průměrnou teplotou 8,6 stupně Celsia a s odchylkou plus 1,3 stupně Celsia od normálu 1961 až 1990 silně nadnormální, stejně jako předchozí roky 2014, 2015 a 2016, které však byly významně teplejší,« uvedl tým Radima Tolasze. Odchylka v jednotlivých měsících kolísala od plus 3,5 stupně v březnu po minus 2,8 stupně v lednu, který se tak zařadil mezi chladnější počátky roků.

Nejvíc srážek, v průměru 90 milimetrů, což bylo ale jen 113 procent normálu pro dané období, napadlo v červenci. Nejméně, v průměru jen 24 milimetrů, což je 63 procent normálu, v únoru. Víc, než je pro dané období normální, pršelo jen v dubnu a v říjnu. Květen byl naopak sušší než obvykle.

Rok 2015 byl v České republice společně s rokem předchozím nejteplejší od roku 1775, od kdy se průměry sledují. Průměrná teplota byla 9,4 stupně Celsia. Rok 2016 s průměrnou teplotou 8,7 stupně Celsia byl pátým nejteplejším rokem.

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) bude loňský rok zřejmě jedním ze tří nejteplejších roků v dějinách měření. Podle předběžných výpočtů zveřejněných v listopadu se zařadí jen za teplejší roky 2015 a 2016. Ty byly ale silně ovlivněné klimatickým jevem El Niňo, který k vysokým teplotám přispívá a který loni slábl.

Rok 2016 byl podle meteorologů nejteplejším v dějinách měření. Loňský rok by jej sice neměl překonat, i tak se ale zařadí mezi tři nejteplejší roky od počátku vedení záznamů v 19. století. Průměrná světová teplota od ledna do září loňského roku byla ve srovnání s průměrem let 1981 až 2010 vyšší zhruba o půl stupně Celsia.

Ke zvyšování naměřených teplot podle WMO přispěly rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře či stoupající hladina světových oceánů. Naopak klimatický jev El Niňo, kvůli kterému se z Tichého oceánu loni uvolnilo větší množství tepla, loni zeslábl.

(cik)